Před chvíli jste skončil hodnotící schůzku s hráči. Prozradíte, co jste jim říkal? Klukům jsme poděkovali za sezonu. Určitě si to zasloužili, protože letošní sezona byla abnormálně těžká. Bylo strašně moc týmů v ohrožení odchodu z této soutěže pryč. To jsme samozřejmě nechtěli dopustit. Už jenom pro to, že jsme v této soutěži nepřetržitě pětadvacet let a jsme v ní nejdéle sloužícím týmem. To se klukům povedlo bravurně, především zásluhou dvou třetin základní části. Ale potom je tam to B, play-off. Z něho v nás stále ještě převládá zklamání. Takový však sport někdy je.

Úvod soutěže se vám vydařil vskutku mimořádně. Za prvních sedmnáct kol jste prohráli jen jednou a položili tak základ klidného průběhu ročníku.

My jsme se na vstup do sezony maximálně připravovali. Ono je později těžké nastartovat motory po pár prohrách a říct si: Teď se do toho obujeme! Od prvního zápasu se dělají mezi kluby bodové rozdíly. Ale o tom, že v sedmnácti zápasech prohrajeme jen jednou, to se nám nezdálo ani ve snu. Jsem přesvědčen o tom, že mnoha týmům v žádné soutěži se toto mockrát nepovedlo. My jsme se díky tomu odrazili k pohodovému průběhu základní části. Byli jsme spoustu kol na prvním místě, nakonec jsme skončili třetí.

Třetí část základní fáze již nebyla optimální. Proč?

Byly tam objektivní důvody. V první řadě musím zmínit skutečnost, že v úvodu soutěže nám pomáhali Jakub Stehlík, Silvestr Kusko, Vilém Burian, Martin Dočekal, Lukáš Doudera. Nejdříve odešla první trojice, potom v průběhu února i další dva, když se dostali na extraligové soupisky. Museli jsme proto znovu hledat určité vazby v sestavě.

Dařit se přestalo před svátky a na přelomu roku. Ale potom přišla pětizápasová série výher a zdálo se, že je krize, která postihne každý tým, zažehnána.

Další příčinou byla skutečnost, že od šestého místa dolů hrály všechny celky pořád o život. A faktem je, že i když jste hodně motivován, některé faktory neovlivníte. Mám na mysli třeba podvědomí hráčů, kteří jsou relativně v klidu. To se v některých zápasech projevovalo. Nyní se vracíme k tomu zažehávání motorů. Mysleli jsme si, že se vše restartuje v play-off, bohužel to nevyšlo. Ono to tak opravdu nefunguje.

Takže myslíte, že se hráči s dobrým vývojem sezony uspokojili?

Spíš má v sobě zakódováno to, že se nám rozpadl program, který jsme měli připravený. Chtěli jsme využít desetidenní pauzu v únoru během olympiády ke kvalitnímu kondičnímu mikrocyklu. Bohužel, kvůli covidu jsme v té době museli dohrávat zápasy. Jsme rádi, že jsme si se soupeři navzájem vyšli vstříc a vše bez problémů dohráli. Ale kvůli tomu jsme nenaplnili náš plán, což byl pro nás trenéry velký problém a trápí mě to úplně nejvíc. Myslím si, že to byl jeden ze základních kamenů pro to, abychom v play-off měli vyšší kvalitu.

Neřekl bych ale, že jste byli v sérii se Sokolovem horší.

Něco nám Bůh přidal v základní části, potom nám trošku přistřihl křidélka v play-off. Vyřazení nás nejvíc mrzí kvůli divákům. Konečně mohli začít chodit do hlediště, my jsme mohli hrát před parádní kulisou, a zvlášť nyní, když vidíme pavouka, na koho bychom šli, nás to mrzí dvojnásob.

Co sérii s Baníkem rozhodlo?

Znovu se potvrdilo, že začínat play-off doma s ne zcela zkušeným mančaftem není výhoda. Navíc, my jsme byli pasováni podle umístění po základní části do určité role favorita. Ale když se podíváte jen na třetí třetinu soutěže, my jsme se pohybovali někde kolem desátého jedenáctého místa. Rozhodně jsme tak proti Sokolovu nebyli nějakým velkým favoritem. Navíc, co nám vycházelo v základní části, góly v posledních minutách, otočky v zápasech, góly nám tam padaly jako ořechy… To všechno se otočilo proti nám. Dostali jsme gól v poslední vteřině první třetiny, inkasovali jsme padesát vteřin po vyrovnání na 1:1, ve třetím zápase jsme šli do vedení 2:0 a hned jsme dostali na 2:1 - to všechno šlo tentokráte proti nám. To všechno nás sráželo, soupeř se dostal do pohody, a poslední čtvrtý zápas už nebyl náš.

Během sezony jste hovořil o tom, že hráči pochopili vaši herní filozofii, přizpůsobili se jí, a to přináší výsledky. To vás jistě těší. Ale není snazší pro trenéra přizpůsobit herní styl právě charakteru hráčů?

Jistě, není to jednoduché hráče přesvědčit. Oni by se samozřejmě všichni nejraději vrhli do útoku, avšak já svému systému věřím. Nechci, aby to vyznělo nějak blbě, ale vezměte si, jakým herním stylem vyhráli Fini zlatou olympijskou medaili. Možná se odborníkům ten hokej nelíbil. Ale ptá se na to někdo, když mají zlato? My prostě sázíme na to, že všechno vychází z precizní defenzivy, od kvalitní práce gólmana. Přitom jsme nebyli jenom pasivním týmem. Patřili jsme k týmům s největším počtem střel v soutěži. Soupeř se nám tam těžko dostával, hru otevíral, a my jsme měli příležitosti k brejkům. Kluci si tak v první třetině soutěže, že jim ten styl přináší body i pohodu a přistoupili na ten styl.

Myslím, že jsme tuto sezonu probrali podrobně, přesto se zeptám ještě takto: Je něco, co byste udělal jinak?

Moc toho jinak udělat nešlo. Věděli jsme, že nám na play-off budou chybět dva silní vysocí útočníci. Že máme mančaft víc technický. Chtěli jsme proto doplnit kádr, protože vím, co play-off obnáší. Jenže hráči prostě nebyli. Momentálně mě nic zásadního nenapadá. Mohli bychom se bavit o nějakých drobných detailech, ale je zbytečné se o tom bavit, když už znáte výsledek.

Co čeká tým v nejbližší době?

V pondělí jsme měli s jednotlivci výstupní pohovory. Řekli jsme hráčům, jakým způsobem jsme s nimi byli spokojení. Někdo je pod smlouvou, s někým se musíme rozloučit. Tím jsme sezonu zakončili, hráči se rozešli na zaslouženou dovolenou.

Můžete už teď prozradit něco o kádru na příští sezonu a nejbližších plánech?

Smlouvu máme podepsanou s dvanácti třinácti hráči. Řešíme, hráče, kteří tady byli na hostování, že bychom je získali na celou sezonu. To se bavíme asi o dvou až třech hráčích. Ještě nás čekají závěrečná jednání s některými novými hráči. Konkrétní jména vám zatím neřeknu, to zveřejníme později všechno najednou. Musíme také dotáhnout jednání ohledně další sezony s naším partnerským klubem Kometou. Zatím ani nebudu konkretizovat začátek letní přípravy. Mám nějaké termíny v hlavě, ale musíme to ještě doladit.

Bude u toho také trenér Kamil Pokorný?

Já mám podepsanou smlouvu ještě na příští sezonu. Věřím, že se podaří domluvit i s mými kolegy, se kterými se mi skvěle spolupracovalo a tvořili jsme dobrý tým, a realizační tým se měnit nebude.