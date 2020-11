Hokejisté Dukly i Horácké Třebíče jsou znovu na ledě! Jihlavský výběr začal pozvolna od čtvrtka a dnes by měl být už kompletní. Do bruslí se obují i hráči Třebíče, které dočasně povede nové trenérské duo Barvíř, Doníček.

Jaroslav Barvíř je zatím novým koučem Horácké Slavie a bude mít k ruce Davida Dolníčka, který se dočasně posunul do pozice asistenta trenéra. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V uplynulém týdnu se začalo znovu řešit, co bude s hokejovou Chance ligou. Když už to vypadalo, že by se mohlo odstartovat, byla do cesty vhozena veliká překážka v podobně neustálého testování na Covid-19. To je finančně tak náročné, že většina klubů druhé nejvyšší soutěže nemá šanci tento „projekt“ utáhnout. A tudíž se přesné datum stále neurčilo.