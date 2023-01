Jenže Bruslaři předvedli parádní stíhací jízdu, když ještě do konce prostřední části dokázali snížit na 3:5. „Vzali jsme si time-out a do branky dali Čendu, abychom dali týmu impuls. Myslím, že se to povedlo," sdělil trenér Havlíčkova Brodu Aleš Kraučuk.

Petržílka s Valáškem pak v závěrečné periodě dokonce vyrovnali na 5:5! „Musím kluky ocenit, jak se za stavu 0:5 zvedli, co předvedli a jak soupeře přehrávali. Musíme si ale do dalších zápasů uvědomit, že si nemůžeme nechat na začátku zápasu nasypat takový počet gólů," dodal kormidelník Bruslařů.

Poslední slovo ale měli přece jen domácí, o jejich vítězství rozhodl v přesilové hře devět minut před koncem Gregar – 6:5. „Ještě, že Havlíčkův Brod udělal útočný faul a my dostali přesilovou hru, kterou jsme dokázali zužitkovat. Nedotáhnout už ani tohle ke třem bodům… My si té výhry nesmírně ceníme. Čekali jsme na ni strašně dlouho a o to víc těší, že jsme to po tom kolapsu dotáhli," usmíval se Šír.

Jeden bod přivezli ve středu hokejisté Velkého Meziříčí z ledu Hodonína po porážce 1:2 v prodloužení.

II. HOKEJOVÁ LIGA, SKUPINA VÝCHOD - 28. KOLO

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – KOPŘIVNICE 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Andris (Sviták, Pokorný), 25. Ďurkáč (Finsterle, Andris) – 20. Velecký (Sluštík, Kyselý), 27. Suchý, 29. Velecký (Sluštík, Suchý), 52. Velecký, 60. Pindel (Gola).



NOVÝ JIČÍN – OPAVA 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Konečný (Maliník), 38. Gebauer (Květoň, Franek).



ZNOJMO – VYŠKOV 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Sklenář (Beránek), 26. Adámek (Mareš, Kloz), 53. Pigl (Adámek, Stránský) – 13. Lekeš (Mikulík), 40. Luža.



HODONÍN – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Charvát (Romančík, Polesný), 61. Dufek (Vyrůbalík, Charvát) – 31. Burian (Doležal).



ŽĎÁR N. S. – HAVL. BROD 6:5 (1:0, 4:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Bureš (Wasserbauer, Gregar), 22. Wasserbauer, 26. Wasserbauer (Gregar, Bureš), 30. Čejka (Havlík, Pilný), 32. Čejka (Gregar), 51. Gregar (Ludvík, Bureš) – 34. Voříšek (Kliment, Kuchta), 35. Petržílka (Grauer), 39. Kopic (Benák), 46. Petržílka (Pártl), 48. Valášek (Dušek).



TABULKA

1. Znojmo 26 24 1 0 1 154:41 75

2. Kopřivnice 26 12 3 0 11 110:99 47

3. Havířov 25 13 2 0 10 88:66 45

4. Vyškov 25 13 1 0 11 98:80 44

5. Opava 26 9 4 0 13 83:95 38

6. Val. Meziříčí 25 10 3 0 12 72:90 37

7. H. BROD 26 10 2 0 14 96:110 35

8. Nový Jičín 25 9 3 0 13 77:83 33

9. Hodonín 25 6 5 0 14 67:78 31

10. ŽĎÁR N. S. 26 5 0 0 21 71:123 21

11. VEL. MEZIŘÍČÍ 25 3 2 0 20 47:98 14



Program 29. kola (sobota 14. ledna): VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Valašské Meziříčí, Vyškov – Nový Jičín, Hodonín – Kopřivnice, Znojmo – Opava, HAVLÍČKŮV BROD – Havířov (vše 18.00).