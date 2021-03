Po zastavení druholigové hokejové soutěže, které se letos výjimečně účastnili také znojemští Orli, našlo několik jejich hráčů uplatnění v prvoligových či dokonce extraligových klubech. Útočník Petr Beránek nakonec nostalgicky zamířil do Třebíče, kde se po čtyřměsíční pauze konečně postavil na led. „Od půlky října jsem nehrál, nic extra se ode mě tedy nečekalo. Naopak jsem rád, že mi vůbec někdo dal šanci sezonu dohrát,“ říká sedmadvacetiletý útočník.

Hokejista Orlů Znojmo Petr Beránek. | Foto: Deník / VLP Externista

V dresu Třebíče, která se aktuálně nachází na šesté příčce prvoligové Chance ligy, zatím odehrál tři zápasy. „Snažím se do toho hlavně co nejrychleji dostat, po takové době to není sranda. Klukům se daří, jsou vysoko v tabulce, tu pohodu jim nechci zkazit,“ říká Beránek i přesto, že se jeho úvodní třebíčská utkání nesla v duchu prohry.