Vzájemný souboj okomentoval příznačně domácí lídr a legenda jihlavské Dukly i českého hokeje Oldřich Válek. „Je to sranda mač a exhibice pro diváky. Abychom se tak nějak my staří zapotili a udělali si žízeň,“ culil se mistr světa a čtyřnásobný tuzemský šampion.

To jeho rival Horst Siegl měl před utkáním ve tváři vrásky. Sigi Team šel do utkání oslaben. „Chybět nám bude Poborák (Karel Poborský), který je na horách. Šmíca s Páťou (Vladimír Šmicer a Patrik Berger) jsou pak shodou okolností na utkání v Liverpoolu,“ vypočítával absence čtyřnásobný československý a sedminásobný český mistr republiky.

OBRAZEM. Vítězem krajské hokejové ligy se stala Žihadla z Moravských Budějovic

Vidět s bruslemi na nohou čtyřnásobného nejlepšího střelce fotbalové ligy však není až taková rarita, jak by se zdálo. „V poslední době hraji hokej více než fotbal. Hlavně v době covidu anebo v zimních fotbalových pauzách chodíme hrát hokej,“ prozradil Siegl. „Scházíme se většinou třikrát týdně a hodně nás to baví. Jde především o to, že to není fotbal, při kterém nás bolí kolena, ale vozíme se na ledě. A máme mezi sebou i dobré hokejisty. I když já se mezi ně určitě neřadím,“ smál se rodák z Ostrova nad Ohří.

Ten překvapil především tím, že jeho tým tvoří více bývalí rivalové. Slávisté. V Moravských Budějovicích to byli Pavel Kuka, Martin Latka, Petr Švancara a Luboš Kubík. „Nevraživost mezi námi samozřejmě není žádná,“ odmítl Siegl. „Když jsme hrávali, tak to byl střet v zápase, ale potom už jsme zase byli kamarádi.“

Výsledek duelu hokejistů s fotbalisty není vůbec důležitý. Hlavní bylo, že se skvěle pobavili aktéři i několik stovek fanoušků v hledišti.