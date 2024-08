Do čtvrtečního duelu lépe vstoupili hráči Prostějova, kteří šli už v 5. minutě do vedení. O vyrovnání se za dalších deset minut postaral Dočekal, který zúročil přesný pas Tomáše Svobody.

Ten se dvě minuty po změně stran pasoval do role střelce a k vidění byl první obrat ve skóre – 2:1. Jenže krátce po polovině zápasu bylo zase všechno úplně jinak. Během půlminuty si Jestřábi góly Tomečka a Ekrta vzali vedení zpět – 2:3.

Závěrečné dějství už bylo zcela v režii Horáků. Ve 42. minutě Ferda vyrovnal, za další minutu zařídil obrat Bořuta. Uplynula sotva půlminuta hry a Dočekal se prosadil podruhé v zápase – 5:3.

Kanonýr Horácké Slavie pak završil hattrick, hosté už jen korigovali pět minut před koncem na konečných 6:4. „Z týmu jsem cítil, že chce zápas vyhrát, to mi udělalo velkou radost. Ani ten závěr nebyl vypuštěný. S tímto přístupem jsme spokojení. Byl to velmi dobrý zápas na to, v jaké fázi přípravy se nacházíme,“ sdělil kouč Třebíče David Dolníček.

Další přípravný duel čeká na hokejisty Horácké Slavie Třebíč v úterý 27. srpna, kdy se od 17.00 představí na ledě Chomutova.

TŘEBÍČ – PROSTĚJOV 6:4

Branky a nahrávky: 15. Dočekal (Svoboda, Bořuta), 22. Svoboda, 42. Ferda, 43. Bořuta (Psota, Bittner), 44. Dočekal, 47. Dočekal (Stehlík) – 5. Karabáček, 33. Tomeček (Honejsek, Illléš), 33. Ekrt (Jenyš), 55. Honejsek (Karabáček). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 223. Třetiny: 1:1, 1:2, 4:1. Horácká Slavia Třebíč: Bizoň – Bořuta, Mareš, Kroupa, Stehlík, Böhm, Vodička, A. Svoboda, Furch – Lichanec, Bittner, Psota – Dočekal, Vodný, T. Svoboda - Ferda, Michálek, Brož – M. Svoboda, Malý, Michalčuk – Kuba.