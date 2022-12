Z tohoto hlediska je samozřejmě důležitá každá výhra ze soubojů s přímými konkurenty o účast ve vyřazovací části. Současně ale také každý bod, který celek z Vysočiny uhraje proti špičkovým extraligovým celkům.

A právě to se házenkářům Sokola povedlo v uplynulém kole, kdy doma obrali vedoucí Plzeň o bod po nerozhodném výsledku 29:29. „.Z těch remíz, co jsme doma uhráli, je tenhle bod asi nejvíc plusový,“ neskrýval spokojenost kouč Nového Veselí Jan Běloch.

Fotbalová báseň! Pohled chtěl patřit k nejlepším, nakonec celé tabulce vévodí

Klíčovým faktorem ke konečnému úspěchu byl aktivní výkon, s nímž celek z Vysočiny do souboje s lídrem vyrukoval. „Do zápasu jsme nešli v roli favorita, ale doma se chceme s každým soupeřem porvat co nejlépe. Myslím, že utkání bylo na houpačce. Chvíli to vypadalo, že už to jeden tým zlomí na svou stranu, potom zase pro změnu ten druhý,“ přemítal novoveselský lodivod.

V průběhu druhého poločasu, kdy po vydařené sérii Západočeši odskočili Novému Veselí do tříbrankového trháku, ovšem nebylo domácímu souboru lehko. „Ve druhé půli už jsem si chvíli říkal, že to s námi nevypadá dobře. Nedokázali jsme vyhrávat naše přesilovky, přičemž nebyl ani tak problém v útoku, spíše jsme dostávali v jedné fázi laciné branky vzadu,“ sdělil Běloch.

Ten v průběhu posledního utkání s jedním z adeptů na mistrovský titul viděl tři klíčové momenty, kdy jeho ovečky mohly utkání zlomit ve svůj prospěch. „Bohužel jsme to nedokázali. Na druhou stranu i Plzeň tam měla dvě střely z křídla, které neproměnila, měla také k dispozici poslední útok. Jsme proto rádi, jak to dopadlo,“ pousmál se.

Se ziskem bodu tak byl nováček mezi extraligovými trenéry nakonec spokojený. „Po celém průběhu zápasu jde asi o spravedlivou remízu. Víme, že musíme být v obraně pevní, abychom dokázali sbírat body, což nám teď trochu uteklo. V koncovce se pro změnu opět ukázalo, že když se duel láme, jsme schopní udělat nějakou strašnou botu. Povedlo se nám to i tentokrát,“ dodal Běloch.

Černá domácí série Jihlavy skončila, Třebíč vyhrála díky obratu ve druhé třetině

Na mysli měl možná kouč Nového Veselí situaci, ke které došlo dvě minuty před koncem hrací doby. Za nepříznivého stavu 27:28 mohl Robert Halíček vyrovnat ze sedmimetrového hodu. Mladé pravé křídlo klubu ze Žďárska ovšem svůj pokus neproměnilo.

Po utkání se ale veselský mladíček sympaticky za nic neskrýval. „Zápas se mi těžko hodnotí. Mrzí mě ta poslední sedmička, kterou jsem úplně nezvládl. Myslím, že doma je pro nás každý hratelný, chtěli jsme porazit i Plzeň,“ lehce se kabonil Halíček.

I on ale bod bral. „Po průběhu zápasu je asi remíza spravedlivá. Chtěl bych poděkovat fanouškům, byla super atmosféra. Věřím, že se jim hra líbila, byl to napínavý zápas,“ pochválil diváky.

Výkon Nového Veselí ocenil také kormidelník západočeského celku. „Chceme vyhrát každý zápas, ale musíme mít respekt k síle soupeře. Veselí je vždy dobře připravené a vždy se ze sebe snaží vymáčknout maximum. Z tohoto pohledu jsme tak očekávali těžký duel, což se potvrdilo. Nakonec tak došlo na dělbu bodů,“ prozradil Petr Štochl.