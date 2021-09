Na středeční předsezonní tiskové konferenci a setkání s fanoušky se probíraly nejen sportovní ambice klubu, hráčský kádr, ale také rozpočet a nepopulární krok - zdražení vstupného.

Letošní prvoligová sezona bude náročná, proto třebíčští hokejisté v létě znatelně posílili. „Tento ročník bude extrémně náročný. Horácká Slavia je v první lize pětadvacátou sezonu a vím, co to pro město znamená,“ uvedl trenér Kamil Pokorný. „Bude se hrát od začátku o každý bod a každý gól. My jsme si toho vědomi. Proto jsme se v rámci finančních možností snažili postavit co nejsilnější tým. My tomuto týmu věříme a jsem přesvědčen, že máme k dispozici solidní mančaft.“

Tomu navíc budou průběžně vypomáhat i hráči z extraligy, kteří budou v Třebíči působit ve formě střídavých startů. „Máme příslib od Komety, že když budou mít kádr v pohodě, budou u nás působit Martin Dočekal a Silvester Kusko. A včera (úterý - pozn. aut.) se nám podařilo domluvit s Olomoucí i střídavý start našeho odchovance Viléma Buriana,“ potěšil fanoušky Pokorný. „Věřím, že když budou k dispozici, budeme kvalitně fungovat. Z toho také vychází náš cíl, umístit se do osmého místa. To by jednak znamenalo postup do play-off, ale také vyhnutí se záchranářským starostem.“

Třebíčský klub pracuje s výdajovou stránkou rozpočtu ve výši třicet milionů korun. Tato suma zahrnuje náklady na A tým, stadion i mládež. „Jenom za elektřinu platíme měsíčně tři čtvrtě milionu korun,“ prozradil předseda klubu Martin Svoboda.

Klubu se podařilo udržet hlavní strategické partnery, přesto vedení sáhlo ke zdražení vstupného, což fanoušci nelibě nesli a dotazovali se po příčinách. „Uvědomme si, že se zde hraje druhá nejvyšší profesionální soutěž,“ vysvětloval Svoboda. „Za posledních pět let došlo ke zdvojnásobení platů hráčů, ke ztrojnásobení plateb za energii a tak dále a tak dále. Prostě náklady všeobecně rostou, a součástí cenotvorby je příjem ze vstupného. Adekvátní cena by přitom byla okolo pětistovky na utkání. Vnímáme negativní ohlasy, ale naším cílem je nalákat fanoušky na nákup permanentních vstupenek. Potom je vyjde jedno utkání na sto korun,“ uzavřel debatu šéf klubu.

Ten vstoupí do nové sezony v sobotu domácím duelem proti Ústí nad Labem. Hrát se bude v tradičních 17.30 hodin.