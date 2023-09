Program prvního kola

Středa, 12. září: Frýdek-Místek – Sokolov (17.00), Zlín – Poruba, TŘEBÍČ – Vsetín (oba 17.30), Znojmo – JIHLAVA, Prostějov – Pardubice B, Kolín – Přerov, Slavia – Litoměřice (vš. 18.00).

Vím, že každý hovoří o tom, že start je důležitý. Ale základní část se vždy rozhoduje až po Vánocích…

To je sice pravda, ale i tak musíte začít naplno od prvního kola. Je potřeba pravidelně bodovat. Není to o tom, že si v listopadu řekneme: Tak teď zabereme a půjde to. Je nutné hrát konstantně a pravidelně sbírat body.

Jakou kvalitu bude podle vás mít první liga?

Letošní ročník bude ohromně těžký. Vidím takových pět šest hlavních favoritů, ale soutěž bude přesto velmi vyrovnaná. Proto hovořím o tom, že důležitý bude každý bod.

Horácká Slavia se ale snad bát nemusí. Máte za sebou dva velmi povedené ročníky soutěže. Jaké cíle máte letos?

Jsme si vědomi toho, že naše výsledky v posledních dvou letech byly nadstandardní počin. Budeme znovu sázet na naši osvědčenou hru. Spokojení budeme, pokud se bezpečně dostaneme do play-off. Nemáme žádné velké hladové oči, naopak máme respekt k soupeřům.

Když jste mluvil o důležitosti prvních zápasů, hned v premiéře přijede do Třebíče jeden z nejtěžších protivníků.

To není jenom o Vsetínu. V prvních šesti kolech na nás jde jeden silný soupeř za druhým. Nejprve právě loňský finalista, který pravidelně usiluje o postup. Potom Pardubice, které se poučily a mají fantastické podmínky, poté Poruba, další z favoritů… To je pro nás start jako hrom. O to více mě mrzí, že nejsme kompletní.