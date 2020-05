Třebíčský forvard v minulém ročníku Chance ligy nasbíral v třiatřiceti zápasech takřka shodný počet kanadských bodů. Dal jedenáct branek a jednadvacet jich připravil. Byl tedy důležitým článkem úspěšného týmu, který na konci sezony zaznamenal čtrnáct výher v řadě.

V období pandemie a zákazu společných tréninků prý Matěj Psota nezahálel. „Doma jsem něco naběhal, cvičil jsem. Abych nepřišel do přípravy a nemusel začínat úplně od nuly,“ reaguje Matěj Psota, který se prý nemohl dočkat, až uvidí své spoluhráče. „Na tu výbornou partu kluků jsem se těšil moc. Pauza byla dlouhá. Jsem rád, že se to dalo do pohybu a my se budeme moci pořádně připravit na další sezonu,“ doplňuje.

Je mu také jasné, že suchá příprava bolí. „To k tomu patří. Čím náročnější bude,o to budeme lépe připravení. Bude to všem jen ku prospěchu,“ nebojí se přetěžké dřiny.

V prvním týdnu měli třebíčští hokejisté tréninky jen dopoledne. „V pondělí, ve středu a v pátek bylo naplánované běhání. Kopečky na Borovině bolely, ale dokážeme se u toho i zasmát a pobavit,“ hledá Psota odlehčení na tvrdé práci. Ta od tohoto týdne přibude. „Trenér nám přidá i odpolední fázi, ale abychom se toho neděsili, tak nám to, co nás čeká, raději neříkal,“ směje se šestadvacetiletý útočník třebíčských hokejistů.