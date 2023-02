Třebíčským se ale v poslední době daří, což potvrdili také v předchozím kole, kdy netradičně v neděli zvítězili na ledě ještě vloni extraligového Zlína 3:1.

Udělají Horáci další krok k triumfu v základní části? „Nečeká nás nic lehkého, bude to těžký zápas. My se ale vracíme na domácí led, takže budeme chtít našim fanouškům dopřát radost z vítězství,“ řekl útočník Horáků Ladislav Bittner.

Veledůležitý duel čeká na hokejisty Dukly Jihlava. Těm v tabulce patří desáté místo. To jako poslední zajišťuje účast v předkole play-off. Od 18.00 bude hrát Dukla v Sokolově, který na ni ztrácí čtyři body.

Pokud by si jihlavskému celku podařilo na severu Čech naplno bodovat, udělali by hodně důležitý krok k postupu do vyřazovací části.

CHANCE LIGA - 47. KOLO

STŘEDA: Litoměřice – Zlín, TŘEBÍČ – Poruba (oba 17.30), Sokolov – JIHLAVA, Prostějov – Vsetín, Slavia Praha – Frýdek-Místek, Kolín – Pardubice B, Přerov – Šumperk (vše 18.00).