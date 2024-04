Celý víkendový turnaj se nesl v duchu přátelského soupeření o nejlepší hokejový tým z vybrané skupiny. Každý tým měl možnost přivést na turnaj 18 hráčů a 2 brankáře a utkat se nejen v hokejovém turnaji, ale také v dovednostních soutěžích na ledě i mimo něj a ve vědomostní soutěži. Teprve po sečtení získaných bodů ze všech čtyř soutěžních kategorií byla vyhlášena jména vítězů.

Třetí příčku ze všech zúčastněných týmů obsadil SK Horácká Slavia Třebíč, stříbrná pozice patří HC Lev Benešov a na prvním místě se umístil HC Mad Bull ČB. „Dětem se to hodně líbilo. Vzhledem k umístění byli všichni ohromně nadšení. Nejvíce na projektu Puky pomáhají oceňuji, že mohli kluci být pohromadě delší čas a i to, že většina z nich byla bez rodičů. Radost mi udělalo, že to kluci perfektně zvládli, a hlavně že je to bavilo,“ říká Martin Čech, trenér mládeže bronzového týmu SK Horácká Slavia Třebíč.

Mladé hokejisty doprovodili na akci také jejich trenéři a rodiče, kteří se na turnaji mohli zúčastnit přednášky hokejového trenéra Jana Kregla na téma dlouhodobého rozvoje mladých sportovců a workshopů zaměřených na témata související s všestranným rozvojem a přípravou mladých sportovců v Česku.

Hosty byli například mentální kouč Marián Jelínek, kondiční trenérka české hokejové reprezentace Hana Bubníková a také trenér Slavomír Lener z Olympijského výboru ČR.

„Jsme velice hrdí, že můžeme dlouhodobě podporovat mladé hokejové talenty z regionálních týmů a rozvíjet jejich nadšení pro tento sport. Víkendový turnaj Puky pomáhají jsme se snažili koncipovat tak, abychom pomáhali všestranně rozvíjet malé hokejisty a zároveň umožnili jim a jejich rodičům užít si víkend naplno. Pro týmy jsme zajistili ubytování a vhodnou stravu po celou dobu turnaje a zároveň jsme připravili bohatý doprovodný program pro děti i dospělé,“ říká jednatelka společnosti Kaufland Klára Beňačková.