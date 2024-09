Přitom měl klub z Vysočiny zápas 2. kola MAXA ligy na severu Čech výborně rozehraný. Necelou minutu před koncem druhé třetiny vedl 3:0 a zdálo se, že neochvějně míří za ziskem všech tří bodů. „Pokud bychom šli do závěrečného dějství za stavu tři nula, určitě by se nám dýchalo lépe. Na druhou stranu to pořád byl velice solidní náskok,“ řekl v rozhovoru pro klubový web útočník Horáků Matěj Psota, který vstřelil třetí gól svého celku.