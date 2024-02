Jihlavští hráči drželi s lídrem krok až do závěru prostřední části. Zkraje druhé třetiny šli dokonce do vedení po přesném zásahu Havránka. Vedoucí celek Chance ligy však za pět minut vyrovnal. Rozhodující fáze zápasu přišla ve zmíněném závěru druhého dějství.

Poruba během dvou minut hned třikrát skórovala a bylo hotovo. Jungwirth sice ještě vykřesal malou jiskřičku naděje, ale tu brzy hosté udusili dalšími dvěma zásahy – 2:6. „Zápas se mi hodnotí hrozně těžce, protože kluci se do něj snažili dát maximální energii a obětavost,“ začal své hodnocení zápasu pro klubový web kouč Dukly Viktor Ujčík.

A pokračoval: „Ukázala se hokejovost Poruby, kdy jejich hráči dokázali využít jakéhokoliv našeho zaváhání. Na začátku druhé třetiny jsme se dostali do vedení, ale poté jsme neproměnili tři tutovky. To samé se stalo také v první třetině. S Karlem Nekvasilem jsme si říkali, že dnes Porubu neporazíme, když toto nedokážeme využít.“

Zakončení, v tom byl mezi oběma týmy největší rozdíl. „Když my jedeme dva na jednoho, tak ani nezakončíme. Zatímco soupeř jede tři na dva a zakončuje skoro do prázdné. Doufám, že naši mladí kluci něco okoukali a dokážou to přenést do zbývajících čtyř zápasů, které je ještě čekají,“ dodal Ujčík.

Roli favorita splnili na ledě předposledního Frýdku-Místku hokejisté Třebíče. Ti nakročili k vítězství v první třetině, kterou po dvou gólech Dočekala a jednom Bittnera vyhráli 3:0. V prostřední části Dočekal završil hattrick a pátou trefu přidal Poizl.

Domácí celek v závěrečné třetině už jen korigoval na konečných 1:5. „Chtěli jsme do utkání dobře vstoupit a být disciplinovaní, protože jsme věděli o kvalitě přesilových her Frýdku. Pomohl nám rychlý gól, myslím, že jsme velice dobře odehráli čtyřicet minut, řekl bych až výborně. Ve třetí třetině jsme si náš výkon trošku zkomplikovali dvěma vyloučeními a domácí z toho dali gól. Myslím, že jsme dnes vyhráli zaslouženě, získali jsme tři body a kluci odvedli skvělou práci. Třešničkou na dortu je Dodův hattrick, takže dnes jsme maximálně spokojeni,“ usmíval se asistent trenéra Třebíče Jaroslav Barvíř.

CHANCE LIGA - 48. KOLO

JIHLAVA – PORUBA 2:6

Branky a nahrávky: 21. Havránek, 49. Jungwirth (Menšík, Chvátal) – 26. Christov (Tvrdoň, Doudera), 36. A. Sedlák (Tvrdoň), 36. Razgals (Šoustal, Honejsek), 38. Christov (Střondala, Tvrdoň), 52. Střondala (Lemcke), 56. Střondala (Klimíček, Šoustal). Rozhodčí: Zubzanda, Hucl – Belko, Malý. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:2. Třetiny: 0:0, 1:4, 1:2. Diváci: 791. Dukla Jihlava: Maláč – Dundáček, Koštoval, Bilčík, Strejček, Chvátal, Ozols – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Havránek, Jungwirth – Báťa, Štefančík, Jelínek – Kočí, Pořízek, Brož.

FRÝDEK-MÍSTEK – TŘEBÍČ 1:5

Branky a nahrávky: 44. Walega (Haman, Marosz) – 2. Dočekal (Ferda, Furch), 10. Bittner (Psota, Vodný), 14. Dočekal (Štebih, Psota), 30. Dočekal (Ferda), 34. Poizl (Ferda). Rozhodčí: Obadal, Rapák – Štofa, Veselý. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Třetiny: 0:3, 0:2, 1:0. Horácká Slavia Třebíč: Mičán – Štebih, Baláž, Vodička, Furch, Poizl, Kříž – Vodný, Bittner, Psota – Dočekal, Malý, Ferda – Matyáš Svoboda, Michálek, Ondráček – Matěj Svoboda, Kučera, Frömel – Michalčuk.

Ostatní výsledky 48. kola Chance ligy: Prostějov – Kolín 3:2. Znojmo – Slavia Praha 2:3, Pardubice B – Přerov 3:4, Zlín – Vsetín 4:3, Sokolov – Litoměřice se hraje dnes.

TABULKA

1. Poruba 48 29 8 4 7 162:103 107

2. Vsetín 48 27 3 3 15 163:124 90

3. Prostějov 48 23 6 2 17 138:122 83

4. TŘEBÍČ 48 20 5 8 15 124:121 78

5. Litoměřice 47 20 4 5 18 146:145 73

6. Zlín 48 17 5 11 15 121:128 72

7. Přerov 47 18 7 3 19 103:110 71

8. JIHLAVA 48 17 7 3 21 128:137 68

9. Sokolov 47 18 5 3 21 118:120 67

10. Kolín 48 16 5 5 22 109:122 63

11. Pardubice B 48 14 5 7 22 122:132 59

12. Slavia Praha 48 16 3 5 24 118:142 59

13. Frýdek-Místek 47 15 4 5 23 115:136 58

14. Znojmo 48 15 2 5 26 125:150 54

Program 49. kola Chance ligy (středa 21. února): Vsetín – Frýdek-Místek, Litoměřice – Zlín, Přerov – Sokolov (vše 17.30), Poruba – Znojmo, Slavia Praha – Prostějov, Pardubice B – DUKLA JIHLAVA (vše 18.00), HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ – Kolín (ČTVRTEK, 18.00).