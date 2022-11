Jejich nedělní přemožitel zatím prožívá skvělou sezonu. Z deseti odehraných zápasů sedmkrát vyhráli za tři body, třikrát ovládli prodloužení či nájezdy. „Zatím nám to šlape,“ culí se světelský trenér Ladislav Fixa.

Žádné předčasné juchání ale od Sázavy neuslyšíte. „Dosavadní výsledky nepřeceňujeme, stále jsme vlastně teprve v polovině základní části," upozorňuje Fixa. „To, že jsme neprohráli deset zápasů naznačuje, že v týmu nějaká kvalita je. Ale čeká nás ještě druhé kolo a potom play-off, na které se musíme pečlivě připravit. Na tabulku se nyní krásně kouká, ale v těchto dnech není důležitá."

Jeho svěřenci se na souboj s Pelhřimovem chystali páteční dohrávkou s poslední Bystřicí nad Pernštejnem. A alespoň dva body zachraňovali až v samostatných nájezdech. „Z naší strany tam došlo k jistému podcenění. Možná jsme si mysleli, že to proti soupeři, který je poslední bez bodu, půjde samo,“ uznává Fixa. „Ztratili jsme zbytečně bod, ale v neděli jsme si to vrátili. Dokázali jsme přepnout na vyšší výkonnostní level, a tento zápas je pro mě měřítkem.“

Trenér své hráče za výpadek nijak nezatracoval. A tým se mu odměnil výborným výkonem proti loňskému finalistovi. Snad jen branková dieta překvapila. „Skoro v každém zápase v kraji padá hodně branek,“ souhlasí Fixa. „Kluci si jdou většinou jen zahrát hokej a na výsledek tolik důrazu nekladou. Je to proto opravdu zvláštní výsledek. V tomto utkání ale šlo o hodně. Šance byly na obou stranách, avšak výsledek 0:0 svědčí i o kvalitě mužstev. Utkání to bylo na nejvyšší úrovni.“

Rovněž v dalším duelu bude hrát Světlá doma. V derby Posázaví přivítá Ledeč nad Sázavou. Nehrozí opět podobné podcenění týmu z druhého konce tabulky? „Uvidíme, jak se kluci vyspí,“ směje se Fixa. „Ale to je legrace. Hrajeme doma, před našimi fanoušky budeme chtít vyhrát. Abychom je pobavili a potěšili dalším vítězstvím. Samozřejmě to nemůžeme zaručit, je to sport. Ale rozhodně budeme chtít uspět a navázat na naši dobrou sérii.“