Krajská hokejová soutěže ovšem stále nebude plnohodnotnou ligou Vysočiny. „Je škoda, že výkonný výbor krajského svazu Vysočiny odsouhlasil uvolnění několika mužstev do okolních krajů. Doufáme, že je to již poslední sezona, v níž mužstva nehrají soutěž v kraji kam spadají,“ přál by si předseda SK Telč František Čermák.

Tím naráží na celky Velké Bíteše a Moravských Budějovic, které to táhne na Jižní Moravu. Světlá nad Sázavou a Chotěboř hrají pardubický přebor a Pelhřimov s Humpolcem jsou registrováni na jihu Čech.

Letošní soutěž na Vysočině mělo hrát zprvu osm týmů, ovšem rezervu Velké Bíteše hokejový svaz vyřadil. Její A-tým totiž hraje také kraj, ačkoliv jihomoravský. „Problém by podle svazu mohl nastat, kdyby postoupily oba týmy Bíteše do kvalifikace. My jsme si ale všichni odsouhlasili, že se jí vzdáme a hrát ji nebudeme. Mrzí nás to, že bude lichý počet a tedy volné termíny, ale nedá se nic dělat,“ konstatuje šéf telčského hokeje a člen sportovně technické komise KSLH Vysočina.

Jasné je ale to, že základní část krajské soutěže na Vysočině se bude hrát tříkolově a každé střetnutí bude znát vítěze. Za nerozhodného výsledku se bude pět minut prodlužovat. Pokud ani tento úsek, který se bude hrát se třemi hráči na každé straně, nerozhodne, budou následovat samostatné nájezdy. „Zápasy by měly být tedy pro diváky zajímavé. Teď musíme doufat, aby na zápasy mohli chodit. Je to pro nás i určitý zdroj příjmů, a pokud by tam nemohli, mohlo by to ohrozit financování klubů,“ varuje Čermák před možným zákazem spojeným s opatřeními proti Covid-19.

Jaká bude podoba play-off, to se ještě upřesní. Na to má svaz relativně dostatek času, jelikož nadstavba se bude hrát až na přelomu února a března.

Víkendový program

Liga Vysočiny – pátek: Telč – V. Meziříčí B (18.00). Sobota: Zastávka - Bystřice n. P. (17.00). Neděle: Ledeč n. S. - Skuteč (17.00).

Liga Jihočeského kraje – sobota: Vimperk - Humpolec (17.00).

Liga Jihomoravského kraje - sobota: Boskovice - V. Bíteš (17.00).

Jisté je však to, že hokejisté se na novou sezonu těší. „Konečně to vypukne,“ říká kouč nováčka z Ledče nad Sázavou Petr Bernard, který byl v přípravě nadšený z přístupu svých hráčů. „Docházka byla super, kádr máme konsolidovaný. Vedení nám zajistilo skvělé podmínky, hráči se mohou soustředit jen na tréninky a hru,“ těší trenéra.

I proto nechce hrát v novém prostředí druhé housle. „Já bych si přál hrát hodně nahoře. Nechci říkat, že to za každou cenu chci vyhrát, ale do čtvrtého místa bych být chtěl. Mančaft na to má. Máme tu zkušené kluky, a i mladíci vypadají dobře, jen si musí zvyknout na chlapský hokej. Příjemné starosti mi dělají i gólmani,“ nastiňuje Bernard a dodává: „Ale hlavní je, aby to kluky bavilo, hráli pěkný hokej a chodili i lidi. Dělá se to hlavně pro ně.“

Hokejisté Náměště nad Oslavou v přípravě hlavně trénovali. „Zatím jsme odehráli jen takový tréninkový zápas se Zastávkou, teď o víkendu máme naplánovaný zápas s Moravskými Budějovicemi, protože nám soutěž začíná až příští víkend. Měli jsme problémy s ledem, takže první zápas o body nás čeká až v Telči,“ vysvětluje trenér Libor Vildomec.

A jaké jsou ambice Náměště? „Chtěli bychom hrát co nejvíc nahoře. Ale nevíme, co nás čeká, jak na tom budou soupeři. Telč bude silná, Velké Meziříčí posílilo. Jak bude vypadat Skuteč a Ledeč, to netušíme. Bystřice možná trochu oslabila. Uvidíme,“ dodává kouč.

Trenér Bystřice nad Pernštejnem Luboš Sláma je rád, že se krajská soutěž Vysočiny vytvořila. „Je to první krůček. Příští rok by to mohlo být ještě lepší,“ věří.

Jakou bude mít kvalitu, to však neví. „Je to nová soutěž a my v ní chceme odehrát důstojnou roli. I když si myslím, že to pro nás bude trochu náročnější. Myslím si, že to bude takový krok do neznáme. Nevíme, co od toho očekávat,“ reaguje Sláma, jehož tým opustili Mráz s Čejkou, mezi nové tváře patří Zídek se Zelinkou. „Myslím, že kandidátem na první místo bude Telč,“ dodává.

A právě v Telči tato slova potvrzují. „My jsme poměrně posílili, chceme být lídrem soutěže, to je náš cíl,“ přijímá roli favorita František Čermák.

Do kádru SK se vrátili Lander a Šebesta, z Dukly přišel odchovanec Bína. Posilou by mělo být třebíčské duo Erat, Kotačka, konkurenci zvýšil i Půcher z Moravských Budějovic a na střídavý start bude k dispozici pelhřimovský David Kříž. A když se k tomu přičtou šikovní hráči stávajícího kádru, aspirant na krajský titul je jasný.

Nikoliv však pro Velké Meziříčí, které vyšle do boj svůj B-tým, a které má také vysoké ambice. „V každém případě jsme hodně posílili a tahle sezona pro nás bude hodně atraktivní. Očekávám od ní hodně a každopádně chceme ten titul,“ netají se trenér Martin Kudláček.

Sázet bude nejen na mladé domácí hráče. „Když áčko postoupilo do druhé ligy, stáhli jsme k nám Sobotku, Pejchala, Šimka, a na těchto hráčích to chceme stavět. Ale všichni v kádru mají šanci se probojovat do druholigového kádru, takže o motivaci mají postaráno,“ tvrdí kouč Velkého Meziříčí B. „Podle mě by mohla být sezona hodně zajímavá, mohl by se hrát dobrý hokej,“ přeje si.