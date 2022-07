Na nedávném aktivu vyhodnotily kluby soutěž jako úspěšnou. „Měly ale i některé připomínky, co by chtěly zlepšit. Diskutovali jsme například, zda a jak hrát O pohár předsedy KVV. Kluby, které vypadnou z play-off chtěly mít sezonu prodlouženou a hrát dál,“ přibližuje detaily z jednání šéf Krajského výkonného výboru Bedřich Ščerban.

Krajská hokejová liga 2022/2023



Základní část

každý s každým 2x

Předkolo play-off

týmy 7.-10. místo (na 2 zápasy)

Play-off

týmy 1.-6. místo + postupující z předkola (na tři vítězné zápasy)

Pro některé kluby by totiž sezona skončila velmi brzy v zimě. „Tím, že kluby chtějí hrát i o postup do druhé ligy, musíme se časově vejít do termínů kvalifikace,“ připomíná bývalý reprezentační obránce. „Z diskuse potom vzešla změna, že vyřazovací boje začnou předkolem, na které bude navazovat play-off. Týmy, které nepostoupí do semifinále play-off potom budou hrát pohár.“

Bedřich Ščerban vyjádřil i osobní spokojenost s průběhem prvního ročníku: „Na to, že se nám krajskou soutěže podařilo obnovit po mnoha letech, měla vysokou úroveň. Je to soutěž, kterou stále teprve tvoříme. Věřím, že krajská soutěže zapustila svůj kořínek a bude úspěšně pokračovat.“

Další ročník krajské ligy se rozehraje desátého září, předkolo play-off odstartuje jedenáctého ledna. Vítěze soutěže pozná Vysočina nejpozději devatenáctého března, kdy také končí termín pro podání přihlášek do kvalifikace o druhou ligy. „Kluby se přihlásily všechny. Samozřejmě, tlačí je ekonomická situace, všichni čekají, co bude na podzim. Věříme, že všechna města na Vysočině budou podporovat zimní stadiony a v září je otevřou,“ dodává Ščerban.

Některé zápasy z uplynulé sezony krajské ligy si můžete připomenout v naší fotogalerii.