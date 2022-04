Co rozhodlo třetí barážový zápas? Určitě naše chladnější hlava. Droměňování šancí, které jsme měli, samozřejmě i proměněné přesilové hry a obětavost všech hráčů v celém zápase.

Pohled trenéra

„Konečně jsme dali gól z přesilovky. Byl hezký, nic náhodného. To nám vlilo energii do žil, stejně jako podpora našich výborných fanoušků.“

Viktor Ujčík, trenér Dukly

Dali jste první přesilovkové góly od druhého finálového zápasu se Vsetínem. Co jste tentokráte udělali jinak?

Hráli jsme to více v klidu. Přesně jsme si přihráli, dokázali jsme rozhodit bránící čtveřici a uvolnit se. To bylo asi nejdůležitější.

Druhá třetina byla podobně bláznivá jako v prvním zápase. Jak jste to viděl?

My jsme hlavně měli strach, když padl gól se sirénou. Tam jsme byli trošku nervózní. Naštěstí to bylo po čase. Osobně jsem rád, že jsme se nesložili po třetím gólu, který jsme dostali minutu před koncem třetiny. Tady se projevilo takové poučení z předešlých zápasů.

Vy a Matěj Zadražil jste vstřelili první góly v sérii. Je to pro vás povzbuzující do dalších zápasů?

Vždycky se říká, že je jedno, kdo ten gól dá. Ale hlavně ho musí někdo opravdu dát. Jsem rád, že jsme naše šance využili. I za Matěje, který hrál minulý zápas výborně, ale měl v koncovce smůlu. Důležité také bylo, že jsme byli v defenzivní činnosti lepší než v minulých utkáních.