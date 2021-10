Kouč Horáků jako hlavní příčinu porážky viděl ve výkonu svých svěřenců. „Udělali jsme obrovské množství individuálních chyb a góly jsme jim dali v podstatě zadarmo. Na druhou stranu je pravda, že jsme už poslouchali takové řeči, že extraliga, mašina, válec… Už toho bylo moc a i to se možná trochu podepsalo na koncentraci hráčů,“ přemítal Pokorný.

Jako by se zdálo, že porážka přišla v jeho očích v pravý čas. „Nemohu říci, že se mi ulevilo, když jsme prohráli. To ne, každý zápas chceme vyhrát,“ pokračuje třebíčský trenér. „Ale z takového výchovného hlediska, že už nikdo nebude sledovat nějakou sérii Třebíče, to možná přijde vhod.“

Tím se však hokejisté Horácké Slavie nebrání dalším povedeným řadám úspěšných výsledků. „Rádi bychom opět nějakou šňůru navázali,“ usmívá se třebíčský stratég. „Ale jsme rádi i za tu právě skončenou. Máme nějaký bodový polštář, i když stále to nic neznamená.“

Pro třebíčský tým je možná dobře, že porážka přišla právě v sobotu v Krkonoších. Ve středu totiž hostí doma Litoměřice. Tedy svého nejbližšího souseda v tabulce.

V boji o první příčku by tak měli být hokejisté Horácké Slavie opět v plné koncentraci. „To je otázka. Abychom na druhou stranu nebyli svázaní,“ varuje Pokorný před bitvou s Kališníky. „Litoměřice hrají výborně a na druhém místě nejsou nějakým zázrakem. Už vloni jejich hráči získávali obrovské zkušenosti. V play-off trápili Jihlavu až do sedmého zápasu. Dobře doplnili kádr, hrají strojově, systémově. Nebude to vůbec jednoduché utkání. Pro nás to bude o trpělivosti a ohromném nasazení. Hrajeme doma, budeme chtít vyhrát, ale čeká nás velice kvalitní soupeř.“

Utkání Třebíč - Litoměřice začíná ve středu v tradičních 17.30 hodin.