Především neúčast jihlavského celku mezi první osmičkou je patrně největším překvapením dosavadního průběhu Chance ligy. Dukle nepomohly ani různé zásahy. Skončil dlouholetý trenér Petr Vlk i někteří hráči, jiní tým doplnili.

Přesto parta trenéra Viktora Ujčíka bude bojovat pouze o postup do předkola play-off, ke kterému musí skončit na deváté nebo desáté příčce po nadstavbě.

A nebude to vůbec jednoduché. Zatímco Dukla se trápí, prohrála osm z posledních jedenácti duelů, její nejbližší soupeři měli v posledním období lepší formu. Prostějov uspěl čtyřikrát ze šesti utkání včetně výhry právě nad Jihlavou, Horácká Slavia Třebíč se radovala šestkrát z posledních devíti duelů.

Manko na aktuálně devátého krajského rivala tak svěřenci Martina Sobotky snížili na čtyři body a po derby mohou dostat Duklu pod ještě větší tlak.

Vedení dvanáctinásobného tuzemského šampiona si riziko totálního fiaska uvědomuje a snaží se mužstvo posílit. „Usilovali jsme o Tomáše Rolinka po jeho konci v Pardubicích, byli jsme i dohodnuti s klubem, ale hráč nám sdělil, že se rozhodl s hokejem skončit,“ prozradil šéf Dukly Bedřich Ščerban.

Do derby by ale měl již naskočit Jakub Illéš, který přišel do Jihlavy z Francie. Třiadvacetiletý útočník má na svém kontě jednu extraligovou sezonu ve Vítkovicích, většinu kariéry zatím strávil právě v první lize. V ní nastupoval postupně za Prostějov, Šumperk, Vsetín, Havířov a Porubu.

Utkání Jihlavy s Třebíčí začíná tradičně v 17.30 hodin a jeho slavnostní zahájení obstará legenda československého hokeje a nový člen hokejové Síně slávy Oldřich Válek.