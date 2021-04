Království Komety se rozšiřuje. Přední hokejový klub získal licenci na druhou ligu, do které nasadí druhý tým. Na podobném principu už funguje třeba extraligový Liberec s farmářským týmem v Benátkách nad Jizerou hrající první ligu, jedinečnost projektu Komety tkví v tom, že oba týmy budou mít zázemí a hrát zápasy ve stejné hale.

Sportovní ředitel Komety Jan Zachrla (na snímku v bundě vpravo) se podílí na stavbě kádru druhého týmu Komety. | Foto: HC Kometa Bnro

„Je to tak dohodnuté, že druhý tým bude v naší hale, ale ještě může dojít ke změně. Výhodou je samozřejmě, že když budou hráči přecházet z prvního týmu do druhého, tak můžou přecházet z kabiny do kabiny a nemusí nikam cestovat,“ pravil sportovní ředitel Komety Jan Zachrla.