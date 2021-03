Trenér hokejistů Horácké Slavie Jaroslav Barvíř uznal, že pražská Slavia byla nebezpečnější, ale také po hubené a cenné výhře 1:0 pochválil celý svůj tým. Výkon předvedl obětavý a za velkou snahu si mečbol zasloužil.

Třebíčští hokejisté měli na odpočinek jen chvilku. Už dnes je čeká čtvrtá prověrka předkola, v níž mohou a chtějí sérii ukončit. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Díky skvělým zákrokům brankáře Pavla Jekela, a také úspěšné střele Vodičky vyhrála Horácká Slavia 1:0. „Bylo to hodně náročné. Slavia nás v určitých fázích zápasu přehrával, ale my na ní byli nachystaní dobře. Od Pavla Jekela po posledního hráče jsme předvedli skvělou práci, a to štěstí, které při nás nestálo doma, se nám dnes vrátilo. Jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát hned v prvním utkání,“ hlásil chvíli po vítězném tažení trenér hostů Jaroslav Barvíř.