Kladenští přijeli do Jihlavy v rámci patnáctého kola. Domácí do té doby vybojovali pouze dvě výhry a jednu remízu. Favorit byl jasný.

Jenže…

Vyprodané ochozy, do kterých se vměstnalo sedm a půl tisíce diváků, hnaly domácí za velkým výsledkem. A dočkaly se. Dukla smázla Kladno 5:0.

JAN ŠMARDA

narozen: 28. 5. 1980

bývalý hokejový obránce

kariéra: Dukla Jihlava, Horácká Slavia Třebíč, Lasselsberger Plzeň, Ledeč nad Sázavou

v extralize: 56 utkání, 1 gól, 5 asistencí

v první lize: 229 utkání, 12 gólů, 45 asistencí

současnost: biofarmář, florbalový trenér

Neprosadil se ani hvězdný Jágr, jehož doslova vygumoval z ledové plochy obránce Jan Šmarda. „Odvedl parádní práci, já jsem si ani nešmikl,“ citoval Jágrova slova po utkání web Dukly.

Oslavovaný bek je na dotazy ohledně svého patrně nejlepšího zápasu kariéry zvyklý. „Já bych na ten zápas ani nevzpomínal, ale pořád mi ho někdo připomíná,“ směje se po více než sedmnácti letech Šmarda. „Jinak zápas to byl hezký, užil jsem si to. Avšak nějaké velké drama bych z toho nedělal.“

Šmarda odehrál za Duklu devět sezon. Ve vzpomínkách fanoušků je ale už navždy zapsán především právě svým výkonem proti Kladnu. „Byl to výjimečný zápas. Plný stadion, přijel Jágr, vyhrálo se… Myslím, že lidi i my jsme to tenkrát hodně prožívali,“ vzpomíná na inkriminovaný duel.

Z Kotliny směr Dukla. Jihlavský dres obléká další hokejový talent z Brodu

V něm jej, přestože profesí obránce, postavil trenér Petr Vlk na pozici bránícího levého křídla prvního útoku. „Pokyn byl: Jezdi s ním všude! Spoluhráči si potom ze mě dělali srandu, že jsem za ním chodil i o přestávce do šatny,“ vypráví Šmarda, který si připomíná také vypjatý moment ze závěru střetnutí. „Dohrával se puk u brankáře, on tam šel hodně důrazně. Já jako obránce jsem to nenechal být a přišla taková menší strkačka. Nic velkého to nebylo.“

Zdroj: grafika: DeníkZneutralizovaná kladenská hvězda naopak o tomto momentu po zápase hodně mluvila: „„Myslím si, že jsem hrál celý zápas slušně. Vůbec nic jsem neudělal. Až při posledním střídání, jsem dal bránícímu hráči vědět, že jsem vedle něho. Ono to totiž do té doby vypadalo, že jsem do Jihlavy vůbec nepřijel.“

Oba kohouti byli odměněni dvouminutovým trestem. „Bylo to ke konci utkání. Myslím, že taktika znechutit Jágrovi zápas nám vyšla,“ těší i zpětně Šmardu. „Asi neměl svůj den, protože do nějakých šancí se tam dostal. Kdyby se trefil, mohlo to být třeba jinak. Všechno se tenkrát sešlo. Jemu zápas nevyšel, nám naopak sednul.“

A jak Šmarda vnímá, že současný majitel kladenského klubu je nadále činný? „Je neuvěřitelný, že ještě v padesáti hraje. On je takový nečitelný, těžko o něm říct něco víc. Do dneška, když ho slyším v televizi, tak mi přijde… prostě nečitelný,“ culí se bývalý bek.

OBRAZEM. Posledním semifinalistou krajské hokejové ligy se stala Chotěboř

Přes jisté osobní znechucení Jágr Duklu za její tehdejší výkon pochválil: „Blahopřeju jim, hráli výborně.“

Byl to však jen jeden z mála světlých okamžiků Dukly v sezoně. Ta v základní části vybojovala ubohých šest výher, pět remíz a jednu porážku v prodloužení. Ve dvaapadesáti zápasech tak získala pouhých čtyřiadvacet bodů a skončila poslední.

Následnou baráž s Českými Budějovicemi (1:4 na zápasy) rovněž rozhodly zámořské posily Jihočechů. „Ale nemyslím si, že by o našem sestupu rozhodl úplně fakt, že jsme neměli hráče z NHL. Ono toho bylo víc,“ uzavírá vzpomínku Šmarda.