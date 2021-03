Kdo vyluští rébus a půjde do čtvrtfinále? Obě Slavie mají své trumfy

Co říkají čísla, která se dají analyzovat po čtyřech zápasech předkola play-off Chance ligy mezi Horáckou Slavií Třebíč a Slavií Praha? Vesměs to, že série je to vyrovnaná nejen na zápasy (2:2), ale také i v poli a na šance uspět a prodloužit si sezonu.

Z Prahy do Třebíče. Rozhodující pátý zápas série bude ve středu od půl šesté hostit Horácká Slavia. | Foto: Deník/Michal Káva

Hledat favorita a adepta na postup do čtvrtfinále je spíše věštění z křišťálové koule. Před dnešním pátým a rozhodujícím duelem, který hostí třebíčská KHNP aréna od půl šesté, je to prostě padesát na padesát. Všechny čtyři zápasy nabídly urputnou bitvu, střežení svých svatyní a čekání na chybu nebo faul soupeře. Žádný „hurá“ hokej a otevřená partie se ani čekat nedaly. Dvakrát z toho vyšla vítězně Horácká Slavia, dvakrát její jmenovkyně, která pokaždé doháněla jednozápasovou ztrátu. Důvody úspěchu či neúspěchu

PRO TŘEBÍČ

Výhoda domácího prostředí.

Liché zápasy série patřily Horácké Slavii.

Důležitá první branka. Třikrát šla jako první do vedení.

PROTI TŘEBÍČI

Větší zkušenost Slavie.

Střelecká převaha Slavie.

Pondělní výhra dodá větší sebevědomí Slavii. Přesto. Pár indicií, co by mohlo rozhodnout a pro koho, se najde. Tou nejviditelnější, a která hraje pro Horáckou Slavii, je jednoznačně výhoda domácího prostředí. Sice to bude bez podpory svých fanoušků, ale Třebíč má doma bilanci deseti výher a šesti porážek, pokud nepočítáme dvě střetnutí, která skončila dělbou bodů. Vítězit na svém ledě tedy umí. Dalším plusem pro bílé hvězdy by mohla být statistika, že liché zápasy série patřily právě jí. Vyhrála první a třetí, a teď je na řadě pátý. Do karet jí může hrát i třikrát se ujala vedení a také možná cítí křivdu z výkonů rozhodčích. Pokud Třebíči dnes sezona skončí, může to být proto, že soupeř z Prahy se vyrovnáním v sérii dostal na koně a bude v lepším psychickém rozpoložení. Je navíc mnohem více aktivnější ve střelbě, na branku soupeře vyslal o polovinu více puků (151:95)! Zapomenout nemůžeme na Bednáře, který umí v takových zápasech dodat klid a prodat své zkušenosti.