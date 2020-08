Za Horáky odehrál urostlý útočník přes 250 utkání, ve kterých vstřelil přesně čtyřiašedesát branek. Poté se ale postupně probojoval do extraligy a postupně znal v Třebíči i méně hráčů. „Dřív jsem sledoval klub hodně, protože tam hrálo i hodně kamarádů. Ale pak tam byla postupně obměna kádru, takže teď tam skoro nikoho neznám,“ sděluje Vilém Burian. „Občas ale mrknu na tabulku a výsledky, ale pravidelné jak předtím to už není,“ uvádí na pravou míru.

Jedním z posledních hráčů, které znal, byl Marek Laš. Jenže ten kvůli vleklým zdravotním problémům ukončil kariéru na začátku srpna. „Je to můj velký kamarád z dětství. My jsme spolu vyrůstali. Mára (Marek Laš - pozn. red.) je sice o rok starší, ale i tak jsme spolu hráli celé mládí,“ uvádí jeho bývalý spoluhráč nejen z Třebíče, ale i Olomouce.

Marek Laš toho stihl během kariéry mnoho: odehrál v extralize 415 duelů, v Chance lize 386, v dospělém hokeji si připsal celkem 156 branek, v závěru loňské sezony si za Třebíč připsal šestnáct bodů v sedmnácti zápasech… „Měl hezkou kariéru, dokázal toho hodně,“ uznává jeho kamarád Burian. „Bohužel ale, zdraví mu poslední dobou nesloužilo nejlépe. Bolela ho ramena nebo kolena a často hrál i pod prášky,“ prozrazuje.

Burian o něj ale nemá žádný strach. „On je chytrý kluk a určitě to má promyšlený a ví, co dělá. Přeji mu jen štěstí do další části života. On si nějak poradí. Nemám o něj vůbec žádné obavy v tomhle ohledu,“ dodává hráč, jenž letos začal na Hané už pátou sezonu.

Uvažuje, že by kariéru v budoucnu zakončil v Třebíči? „Doufám, že ještě mám nějaký čas před sebou,“ usmívá se a pokračuje. „Ale přemýšlel jsem, že bych to chtěl zakončit v extralize, a to v Olomouci. Pak bych už nehrál,“ povídá bez šesti centimetrů dvoumetrový forvard.

Případný návrat na Vysočinu ale úplně nevyloučil. „Ovšem nikdo neví, kam mě cesty zavedou… Třeba se to může stát, že bych kariéru dohrál v Třebíči. Zatím jsem ale takhle nad tím nepřemýšlel. Nejlépe zkrátka na Hané,“ říká Vilém Burian.

Třebíčský odchovanec s Olomoucí porazil dvakrát po sobě Kometu Brno, ve které strávil čtyři roky. V posledním duelu těchto týmů dokonce zastával poprvé za Hanáky roli kapitána a mohl slavit vítězství 5:2.