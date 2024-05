Kádr hokejistů Horácké Slavie zaznamenal řadu změn, kanonýr Dočekal ale zůstává

Po další dvě sezony budou prvoligoví třebíčští hokejisté nuceni nastupovat v azylu stadionu Moravských Budějovic. To ale neznamená, že by to v klubu nežilo čilým ruchem, ba naopak.

Hokejisté Horácké Slavie Třebíč (červené dresy) ohlásili hned zkraje suché přípravy na další ročník několik změn v jejich kádru. | Foto: Jaroslav Kicl

Předposlední dubnový den zahájili hokejisté Horácké Slavie Třebíč přípravu na další ročník Chance ligy. Ten, stejně jako i sezonu 2025/2026, stráví kvůli rozsáhlé rekonstrukci domovské KHNP Arény v moravskobudějovickém azylu. Týmu se ujala nová trenérská dvojice klubových odchovanců. V roli hlavního kouče povede mužstvo David Dolníček, jehož asistentem bude Roman Erat. A k jakým změnám zatím v kádru došlo? Tým po osmi letech opouští gólmanská jednička Pavel Jekel. „Situace vypadala tak, že jsme tu měli dva kvalitní a ctižádostivé gólmany, přičemž jsme nebyli schopni ani jednomu garantovat jasnou pozici jedničky. Pavlovi děkujeme za odvedené služby pro náš klub a přejeme mu hodně štěstí do budoucna,“ na rovinu prozradil pro klubový web Horáků předseda klubu Martin Svoboda. VIDEO: Podívejte se na góly ze zápasů benjamínků Chotěboře, Třešti a Vrchoviny K Janu Mičánovi do kabiny dorazili další dva brankáři. Dvacetiletý Ondřej Bizoň je odchovancem Komety Brno, naposledy působil v juniorském týmu finského klubu Ilves. Druhým je pak odchovanec třebíčského hokeje Ondřej Málek, který se z juniorky posouvá k prvnímu týmu. Velkou úlevu musela fanouškům přinést zpráva, že v Třebíči bude pokračovat Martin Dočekal, nejlepší útočník posledních dvou sezon Chance ligy. Klub s ním k 30. 4. ukončil smlouvu, aby od 1. 5. uzavřel novou, určitě vylepšenou, na další dvě sezony, navíc s opcí na ještě jeden ročník navrch. „O Martina byl po jeho dvou vynikajících sezónách zájem z více klubů, i extraligových. Jsem proto nesmírně rád, že takto kvalitní hráč bude i nadále působit v našem klubu,“ pochvaloval si šéf Horácké Slavie. Velkými posilami do útoku by měli být dvě již oznámené příchody. Dvaadvacetiletý křídelník Vítězslav Brož dosud oblékal dres konkurenční Dukly Jihlava. „Svoji roli sehrály zájem Třebíče, relativní blízkost a pak také změna na trenérském můstku Horácké Slavie a s tím související změna herní filozofie,“ prozradil Brož. Vítězná rozlučka. Nové Veselí se loučilo s diváky i sezonou výhrou nad Majlontem Druhá útočná posila je sázkou na zkušenosti. Těch má sedmatřicetiletý Tomáš Svoboda doslova na rozdávání. „Třebíč mi dávala největší smysl v tom, že je to pro mě dojezdově nejblíž, navíc jednání proběhla naprosto v pořádku, sedli jsme si na první dobrou. Tohle byly rozhodující věci,“ sdělil loňský nejlepší střelec z první ligy sestupujících znojemských Orlů. Poslední z oznámených posil dorazila do defenzivní vozby. Třiatřicetiletý Jakub Stehlík oblékal poslední tři sezony dres extraligových Vítkovic. Během tohoto působení občas Třebíči vypomohl formou střídavého startu. Nyní bude na Vysočině od začátku sezony. „Jakub Stehlík je silný a velký obránce s dobrou střelou. Má velké zkušenosti z extraligy. Navíc už v našem týmu působil během sezony poznamenané covidem, stejně tak v předešlých sezonách formou střídavých startů. Jsme rádi, že nyní bude stálým členem našeho týmu,“ prozradil na klubovém webu na adresu nové akvizice do obrany hlavní trenér Horácké Slavie David Dolníček.

