Adam Zeman je syn bývalého trenéra jihlavských mládežnických výběrů a posléze i asistenta u „áčka“. V Dukle hrál takřka neustále. Jen chvilku se objevil v třebíčském dorostu, jednou nastoupil za druholigovou Břeclav a na svém kontě má extraligové starty za Pardubice a Olomouc. V minulé prvoligové sezoně odehrál dvaačtyřicet utkání, v nichž za Duklu nasbíral třináct bodů za osm branek a pět asistencí.

Jak těžké bylo udělat takové rozhodnutí a odejít ze svého mateřského klubu?

Popravdě, už jsem o tom přemýšlel déle. Měl jsem i možnosti odejít dříve, ale rozhodl jsem se až teď. Už jsem v Dukle působil dlouho a myslím, že změna mi prospěje. Chtěl bych zkusit a vidět něco nového, nebýt stále v tom stereotypu.

Jednal s vámi klub a byla z jeho strany snaha, aby jste v Jihlavě ještě zůstal?

Pan Ščerban mi nabídl smlouvu, za to jsem rád. Ale nedomluvili jsme se. O to pak bylo mé rozhodování jednoduší.

Váš odchod byl tedy v dobrém?

Určitě. Jsem rád, že mezi námi nebyl žádný konflikt a dveře do Dukly snad zavřené nemám. Proto neříkám, že nikdy už za Jihlavu nenastoupím. I to je možné.

V následné sezoně to ale nebude. Máte nějaké nabídky z jiných klubů a jednáte třeba s někým z extraligy?

Zkouším stále něco shánět, něco je i rozjednané. Pár možností je. Ale nechávám si to pro sebe. Nechci, aby se něco rozneslo, a pak to bylo jinak. A jít do extraligy je momentálně hodně složité, tu jsem spíš zavrhl. Jsou tam stop stavy, mají podepsané hráče. To je asi pasé.

A co třeba zahraniční angažmá, neláká vás tahle cesta?

Je to také jedna z variant. I o tom přemýšlím, že bych to mohl zkusit. Třeba jen na rok. Uvidíme.

Jaké se vůbec nyní připravujete na novou sezonu?

Teď se připravuji individuálně s kondičním trenérem Mírou Skálou. A musím říci, že mi to vyhovuje víc, než jít přípravu společně s týmem. Mám na to i více klidu. Trenér se mi věnuje. Mám nějaké tréninkové plány, podle kterých jedu.

Takže nachystaný silově a po fyzické stránce budete dobře?

Toho se nebojím. Já jsem na Míru zvyklý, protože s ním jsme trénovali i s Duklou. Věřím mu a nechávám to na něm.

Nebyla možnost začít třeba s Duklou?

Popravdě ani jsem o tom nepřemýšlel. Když nemám smlouvu, tak se ani ptát nechci. Stejně chodí také k němu, takže je to podobné.