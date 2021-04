Uplynulý ročník Chance ligy hodnotí rodák z Kolína pozitivně. „Já si myslím, že ve výsledku můžeme být spokojení. Bojovali jsme a určitě jsme neudělali žádnou ostudu,“ tvrdí Karel Nedbal, že vyřazení v předkole se počítá.

Zároveň přidal i důvod, proč došlo ke konci sezony před kýženým play-off. „Ta sezona probíhala, jak probíhala. Měli jsme problémy, to se ví, ale ustáli jsme to dobře. Podle mě jsme měli i na to, abychom přes Slavii přešli. Ale všechno se to odrazilo v těch zraněních. Už nebylo tolik sil,“ doplnil Nedbal.

Svými dobrými výkony si jistě řekl o setrvání v Horácké Slavii. Nicméně nakonec v Třebíči pokračovat nebude. Proč? „Ozvaly se mi Pardubice, abych působil v jejich organizaci,“ nastiňuje bek, který východočeskému klubu patří. „V Třebíči jsem už třetí čtvrtý rok a už jsem cítil, že potřebuji nový impulz. Je to pro mě výzva, zkusit se probojovat do extraligy. Beru to tak, že se můžu posunou dál,“ má jasno Nedbal.

Pokud by se do elitního kádru zatím nevešel, bude mít kde hrát. „Budu mít dvoucestnou smlouvu a možnost nastupovat za Vrchlabí,“ dodává, že v Třebíči si možná ještě zahraje, ale jako soupeř.

Změny se nebojí. Pardubice totiž zná. „S některými kluky jsem prošel juniorkou. Hrál jsem tam sezonu a půl i za áčko, takže z tohoto pohledu nebude problém,“ má jasno hokejista, který zatím netuší, kdy se bude muset poprvé hlásit na pardubickém stadionu. „Ještě nevíme přesné datum, ale čekám, že se se to do konce týdne nebo začátkem toho další bude řešit, kdy se začne. Určitě se na novou výzvu těším, i na to, že se začne trénovat. Jsem takový aktivní typ. Spíš než ležet, chodím běhat, cvičit,“ uzavírá Karel Nedbal.