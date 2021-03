Kouče třebíčských hokejistů Jaroslava Barvíře mrzely v pátečním druhém utkání předkola Chance ligy nevyužité úniky a samozřejmě i rozhodující chyba v závěru zápasu. Ovšem hráče za přístup chválil. Jeho protějšek, slávistický asistent trenéra Pavel Kolařík, si mnul po výhře 2:0 ruce.

Obětavý výkon třebíčským hráčům (v tmavém) na druhou výhru nestačil. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Že zápasy předkola budou rozhodovat maličkosti, bylo takřka jasné. A pátek to jen potvrdil. Na gól se čekalo až do samotného závěru, a bohužel pro domácí Třebíč se o něj postaral slávista Bednář, po kterém pečetil výhru do odkryté svatyně Ondráček. Výsledek 2:0 stav vyrovnal.