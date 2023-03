Po několika letech nehraje Dukla do posledních dnů termínové listiny a má volno o hodně dříve. Jak využijete více prostoru, který máte pro jednání s případnými novými hráči?

Samozřejmě už jednáme, ale konkrétní změny ještě zveřejňovat nechceme. Na to je ještě brzy.

Předčasný konec. Ke splnění cíle nám chyběl jeden gól, zhodnotil sezonu Ščerban

Můžete alespoň prozradit, kolik hráčů zůstává pod smlouvou i pro příští sezonu?

Ani v tomto ohledu bych nechtěl cokoliv zatím předjímat. Máme nějaké opce na smlouvy, které můžeme ještě uplatnit. Konkrétní číslo vám také neřeknu. Jádro týmu chceme nechat pohromadě, ale stejný ten tým určitě nezůstane.

Českobudějovický Motor již oznámil velké změny v kádru, včetně odchodu Tomáše Čachotského. Budete jednat o jeho návratu?

O Tomáše nebyl zájem pouze z Českých Budějovic. Takže tomu zatím necháváme čas. Tomáš bude ještě jednat o nabídkách z extraligy.

Dukla řeší azyl pro příští sezonu. Situaci jí mohou zkomplikovat Lední Medvědi

Když už jste zmínil jednání ohledně složení kádru. Pociťuje při nich obavy hráčů z faktu, že ještě dva roky se bude hrát v podstatě jenom venku?

Zaznamenal jsem, že to je pro některé hráče větší strašák, než tomu bylo vloni. Na druhou stranu, pokud se s tím ti hráči nechtějí porvat, je to jejich problém. My tady budeme mít hráče, kteří zde chtějí být a budou ochotni za Duklu hrát. Takže je to jistá komplikace, ale určitě ne nepřekonatelná.

BRANKÁŘI V SEZONĚ

Adam Beran

40 zápasů, 91,18 %

Jakub Neužil

6 zápasů, 93,37 %

Filip Maláč

4 zápasy, 88,07 %

Adam Wolf

4 zápasy, 82,98 %

play-off

Adam Beran

5 zápasů, 92,00 %

V sezoně nastoupili čtyři gólmani, včetně jednoho hostujícího. Jakub Neužil odvedl velmi dobrou práci, ale tolikrát jste ho nevytížili…

Ono to bylo i o nás. Dvacátého prosince jsme byli třetí v tabulce, Bery chytal výborně a neměli jsme potřebu si pomáhat. Každá minuta pro Adama Berana byla pro něj přínosem a novou zkušeností. Ale když jsme si zavolali, Kuba Neužil přijel, parádně zachytal a hodně nám pomohl. Měl parádní přístup, stejně tak Liberec.

Jaká je situace mezi brankáři pro příští sezonu?

Na příští sezonu mají v tuto chvíli smlouvu Adam Beran a Filip Maláč. Adamovi Wolfovi končí, Ondra Chaloupek byl nárazovou výpomocí, když byli oba Adamové nemocní. Je ale pravděpodobné, že s Ondrou budeme spolupracovat dál. Chceme tak předejít případné krizi, kdyby se nám opět přihodily nějaké zdravotní patálie. Do toho bude mít juniorka svoji brankářskou jedničku, která bude nakukovat i do áčka.