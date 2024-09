Ti v azylu v Moravských Budějovicích zdolali béčko Pardubic 2:1 po samostatných nájezdech. Jediným úspěšným střelcem v loterii nájezdů byl útočník Horáků Vítězslav Brož. „Dopředu jsem věděl, co udělám. Na gólmana Pardubic jsem jel nájezd už v přípravě, proto jsem tentokrát najížděl z jiné strany,“ popisoval pro klubový web Brož.

Vítězná trefa při mistrovské premiéře jej do kabiny rozhodně bude něco stát. „To určitě, čekám, že mi to v kabině brzy oznámí. Důležitý byl ale náš týmový výkon, ten jsme podali výborný,“ lebedil si.

Na první branku sezony se v sobotu čekalo až do třetího dějství. „Ono to tak bývá, když gól dlouho nepadne, že jsou oba týmy opatrnější. Nějaké góly jsme přesto dát mohli, i já jsme měl dvě dobré příležitosti. Proto jsem rád, že jsem to mohl odčinit alespoň tím nájezdem,“ popisovala útočná posila Třebíče.

V nájezdech korunoval svůj výborný výkon gólman Mičán. „Za celý sobotní zápas zaslouží Miči velkou pochvalu. Doslova zavřel branku, takže Pardubice skórovaly pouze jednou,“ pochválil výkon strážce svatyně.

Během letní přípravy byly na ledě stadionu v Moravských Budějovicích trošku problémy s kvalitou ledu. Jak tomu bylo v sobotu? „Led zápas určitě ovlivnil v přesnosti, ale bylo to pro oba týmy stejné. My jsme na něj už zvyklí, proto máme v tomto směru trošku navrch, minimálně ze začátku každého zápasu,“ pousmál se.

Na druhou stranu panovala v Budějovicích v sobotu skvělá atmosféra, kterou připravilo necelých sedm stovek diváků. „Atmosféra byla parádní. Jak je na tom stadionu jen jedna tribuna, tak to při takové návštěvě jen zaduní. Doufáme, že takhle nám budou fanoušci chodit a pomáhat i v dalších zápasech,“ doufal Brož.

Ve druhém kole MAXA ligy se už v úterý představí hokejisté Třebíče od 17.30 na ledě Chomutova.