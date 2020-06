S pandemií i tím, že náhle přišli o trenéra Nováka, se hráči prvoligového výběru poprali. Pod taktovkou Romana Mejzlíka a jeho asistenta Jaroslava Barvíře absolvovali „suchou“ přípravu velmi dobře a zodpovědně. „Dávají tomu hodně. Kluci jsou srovnaní, více méně stačí jenom naťuknout, a funguje to. Oni mají ty věci zautomatizované. Není sebemenší prostoj. Vše navazuje a oni se s těmi dávkami perou dobře,“ potěšilo Mejzlíka.

Nejnáročnějšími dny drilu byly pro hráče Horácké Slavie úterky. „To byly běhy do kopců, potažmo do schodů. Tam jsme se trochu kousali, ale dalo se to zvládnout,“ říká forvard bílých hvězd Michal Vodný. „My se to snažili držet v takové formě, aby kluci věděli, co je čeká. Ale měnili jsme místa, aby ten monotónní trénink byl pestřejší,“ nastiňuje Mejzlík.

I s deštivými dny se jeho tým dokázal poprat. „Ani počasí nás nezaskočilo, protože máme zimní stadion, asi největší tělocvičnu ve městě. A v posilovně je taky dost místa i železa. To, co bylo v plánu, jsme více méně zvládli odtrénovat,“ pochvaluje si trenér Třebíče.

Dovolená začne jeho svěřencům už dnes, ale úplné volno mít nebudou. „Končíme dopoledním tréninkem. Pak kluci dostanou nějaký program, aby to, co teď nabrali, rychle neztratili. Znovu se sejdeme dvacátého července, to asi budeme ještě týden na suchu, a pak půjdeme společně na led,“ přibližuje Mejzlík.

Soupiska Horácké Slavie je momentálně neúplná. K patnácti hráčům tedy musí zákonitě přibýt další jména. Jaká ale kouč neprozradil. „Na tom dělá Jarda Barvíř. Finišují se jednání s klukama, kteří byli rozjednaní. Teď se to rozhodne, jestli k nám půjdou. Poku ano, budeme pak informovat manažery klubů a agenty, že k nám chtějí jít,“ zůstává tajemný zkušený lodivod. „Ale nečekejte žádné bomby a velká jména. Přijdou hlavně mladí a pracovití kluci,“ dodává Roman Mejzlík.