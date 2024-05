Klíče od stadionu už klub na nějakou dobu předal. „Stalo se tak devátého dubna, kdy si klíče od zimního stadionu převzala dodavatelská firma. Nyní ještě někteří naši zaměstnanci vypomáhají v technický záležitostech dodavateli stavby,“ popisoval.

Kde bude Horácká Slavia v nadcházející sezoně působit? „A mužstvo bude působit v Moravských Budějovicích, již nyní tam probíhají stavební práce na nové kabině pro náš mančaft. Letní příprava se uskuteční v Třebíči, kdy základnou pro ni bude Bílý Králík v Borovině,“ nastínil.

Boj o postup? Koukáme se na naši hru, ujistil znovu kouč fotbalistů Fošky Borák

Ten se vyjádřil také na téma, které skloňují někteří fanoušci Horáků, a sice možného boje klubu o postup mezi českou elitu. „Rozpočet klubu byl v loňském roce čtyřicet milionů korun. Pro důstojné působení v extralize potřebujete přibližně pětkrát tolik. Je k tomu třeba více dodat,“ položil pomyslnou řečnickou otázku.

Po konci trenéra Pokorného a asistenta Barvíře povede do příští sezony v Chance lize tým kouč David Dolníček, jemuž bude asistovat Roman Erat. „Je to po letech zásadní změna a já věřím, že to tým posune opět dopředu. David velmi dobře pracoval u juniorky a zároveň na pozici třetího trenéra u našeho áčka. Pro Romana to je nová a zásadní životní změna a zkušenost,“ komentoval Svoboda.

A ještě dodal: „V únoru jsem avizoval příchod posily do obrany, což trvá, a také jsem říkal, že tento rok bude rokem změn. To platí. Máme nové trenéry, začala rekonstrukce stadionu a spousta novinek začne proudit ven z klubu hned zkraje května. Budou to dobré, ale i špatné zprávy. Takový už je život.“