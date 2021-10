Třebíčští vyhráli i sedmé utkání v sezoně a nadále shlížejí na všechny své protivníky z trůnu lídra Chance ligy. Proti poslední Kadani ale propotili ribana asi víc, než si představovali. „Nebyl to jednoduchý zápas, Kadaň má mladý houževnatý tým,“ potvrdil na klubovém webu asistent trenéra Jaroslav Barvíř.

Odpor protivníka zlomili Horáci až po polovině duelu. „Měli jsme převahu, byli silní na puku a vytvořili si spoustu brankových příležitostí. Ale i hosté hrozili a měli tam několik příležitostí,“ netajil Barvíř. „Zklidnil nás až gól na 2:0 v oslabení. Potom jsme přidali rychle další dvě branky a od té doby jsme to dohrávali v klidu.“

Povedenou druhou třetinu podtrhli domácí pátou brankou do šatny a dovedli duel do zaslouženého vítězného konce.

To rivalové z Jihlavy vsadili všechno na úvod duelu na Slavii. První dvacetiminutovku vyhráli 4:0 a manko už sešívaní srovnat nedokázali.

Slávisté slavili v utkání sto dvacet let své existence a oba celky nastoupily v historických dresech. Duklu nabudila replika mistrovských dresů z osmdesátých let minulého století natolik, že dala razantně zapomenout na nevydařený domácí duel s Litoměřicemi. „Těší nás, že jsme jim a naší historii neudělali ostudu,“ uvedl po utkání Filip Seman, který v Edenu také slavil.

Za Duklu odehrál tří stý zápas a vstřelil v něm dva góly. „Předvedli jsme mnohem lepší výkon než minule doma. Hráli jsme zodpovědněji, začali jsme dobře, hned jsme využili přesilovky a získali jsme náskok. Zbytek zápasu jsme již dokázali zvládnout,“ radoval se Seman.

V rámci historického úvodu utkání byli odměněni i bývalí slávističtí hokejisté. Mezi nimi také Antonín Micka, sekretář krajského svazu na Vysočině a také bývalý hráč obou sobotních soupeřů.

„Pro mě to bylo především spojené se setkáním s lidmi, které jsem třeba čtyřicet let neviděl. Naštěstí to po první třetině bylo 4:0, tak jsem si říkal, že to už si Dukla nenechá utéct. Což se také stalo. Potom už jsem si víc povídal a hokej tolik nesledoval,“ prozradil Deníku s úsměvem dojmy z duelu Micka.