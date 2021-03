Třebíč začala v Porubě nadějně a brzy se dostala zásluhou kanonýra Bittnera do vedení.

Poruba kontrovala v první polovině druhého dějství a dostala se poprvé do vedení. Na vyrovnávací branku Nedvídka zareagoval brankou do šatny Pořízek, a jak se nakonec ukázalo, byla to trefa vítězná.

V závěrečné části už totiž branka nepadla a Horáci se vraceli domů s prázdnou.

PORUBA – TŘEBÍČ 3:2

Branky a nahrávky: 25. Teper (Urbanec, Hudeček), 28. Szathmáry (Pořízek, Hudeček), 40. Pořízek (Sikora, Jáchym) – 4. Bittner (Zukal), 32. Nedvídek (Beránek). Rozhodčí: Doležal, Kašík – Novák, Zídek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Třetiny: 0:1, 3:1, 0:0.

Třebíč: Mičán – Tejnor, Furch, Chalupa, Zukal, Vodička, Nedbal – Šťovíček, Bittner, Psota – Vodný, Nedvídek, Ferda – Beránek, Malý, Kratochvil – Michálek, Brabenec, Křehlík – Oščádal.