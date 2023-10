Naprosto odlišnou sobotu mají za sebou hokejové týmy z Vysočiny. Zatímco třebíčští hráči v poklidu zvítězili v sedmém kole Chance ligy nad Znojmem 4:1, když už po první třetině měli čtyřbrankový náskok, Jihlava by na víkendový duel nejradši zapomněla. V Litoměřicích dostala sedmičku a padla jasně 2:7.

Třebíčští hokejisté (v bílém) si v sedmém kole Chance ligy v klidu poradili se Znojmem, když zvítězili 4:1. | Foto: Horácká Slavia Třebíč

Po dlouhé době se opět hrálo prvoligové derby mezi Třebíčí a Znojmem, mělo však jednoznačnou zápletku. Domácí celek z Vysočiny od úvodu dominoval a už po osmnácti minutách vedl 4:0. „Tempo i směr zápasu se nám dařilo diktovat už od začátku utkání. Pomohly nám i přesilovky, ve kterých jsme vytvořili tlak na soupeře a dostali se do vedení,“ popsal pro klubový web třebíčský asistent trenéra Jaroslav Barvíř.

Znojmo následně vyměnilo gólmany, ani to mu ale příliš nepomohlo. Třebíč si od úvodu druhé třetiny hlídala střední pásmo a Jihomoravané se příliš nedokázali prosadit. „Od osmé minuty první třetiny nemá cenu zápas komentovat, z naší strany to byl jeden velký zmar. Přestali jsme dodržovat náš systém hry a začali na ledě bez rozmyslu létat. Třebíč nás nepustila do útoku a do zápasu jsme se už nedokázali vrátit,“ kritizoval znojemský kouč Jiří Beroun.

Hosté dokázali snížit až v poslední minutě duelu, Třebíč si tak dokráčela pro výhru, která ji vynesla na pátou příčku tabulky. „Jsem s naším výkonem velmi spokojený, plnili jsme náš plán hry, kluci okamžitě reagovali na každou změnu. Velkou pochvalu si zaslouží i diváci, kteří nás povzbuzovali a věřili nám. Chvilkama jsme měl pocit, že je na utkání jen kotel domácích,“ dodal spokojený Barvíř.

Naopak Znojmo pokračuje v tristní bilanci venkovních zápasů, na stadionech soupeřů totiž stále nezískalo ani bod a na jedenácté příčce má jen dvoubodový náskok na poslední Frýdek-Místek. „Když nedokážeme projít ani přes jednoho hráče, tak se hraje velmi těžce. Neměli jsme důraz v koncovkách, ani v obraně, nechávali jsme tečující i dorážející hokejisty soupeře volně stát, což se nám stalo osudným,“ pokračoval v kritice Beroun.

Debakl v Litoměřicích

Poučit se a rychle zapomenout. Takové heslo si po sobotním zápase mohou dát jihlavští hráči, kteří naprosto vyhořeli v Litoměřicích, kde padli 2:7. „Respektuji to, že domácím narostla křídla, když viděli, jak přidávají góly, ale nám se tohle nemůže stát. Řekl jsem klukům, že chápu, když se to stane jednou za sezonu, ale v tomto ročníku už se to opakovat nebude,“ ujistil jihlavský lodivod Viktor Ujčík.

Jeho svěřenci sice na soupeře vletěli, branky však stříleli domácí. Brzy vedli 3:0, Jihlava sice dokázala snížit, skóre se ale následně vyšplhalo až na hrozivých 7:1. „Měli jsme výborný vstup do zápasu, byl nás plný led, ale bohužel naše bolest z posledních duelů jsou přesilovky a oslabení, které utkání rozhodly. Nechceme se na nic vymlouvat, musíme to brát tak, jak to je. Dostali jsme spoustu gólů a za třetí třetinu se našim fanouškům omlouváme,“ poznamenal Ujčík.

Klubu z Vysočiny nepomohlo ani to, že Litoměřice přestřílel 40:32, po sedmigólové nadílce si připsal druhou prohru v řadě a v tabulce je čtvrtý o bod před krajským rivalem.

7. kolo Chance ligy



Třebíč - Znojmo 4:1

Třetiny: 4:0, 0:0, 0:1.

Branky a nahrávky: 8. Ferda (Bittner), 13. Vodný (Malý), 17. Dočekal (Štebih, Bořuta), 18. Bittner (Dočekal, Michálek) – 60. Beránek (Šťovíček, Karlsson). Rozhodčí: Svoboda, Čáp – Dědek, Jindra. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2047. Střely na branku: 26:25.

Třebíč: Mičán (Pakarinen) – Furch, Bořuta, Vodička, Štebih, Kříž, Poizl, Baláž – Dočekal (A), Bittner (C), Ferda (A) – Vodný, Malý, Michalčuk – Maty. Svoboda, Michálek, L. Stehlík – Matě. Svoboda, Horváth, Berka.

Znojmo: Durný (18. Groh) – Stránský, Bartko, Tejnor (A), E. Mareš, J. Jenáček, Zukal, Remta – T. Svoboda (C), Hruška, Karlsson – Špaček, Šťovíček, Sklenář – Pigl, Matuš (A), Beránek – Čermák, Kučera, J. Sedláček.



Litoměřice - Jihlava 2:7

Třetiny: 2:0, 2:1, 3:1.

Branky a nahrávky: 4. Jícha (Sihvonen, Husák), 19. Ton (Sihvonen, Husák), 23. Cikhart (Hrabík, Vitouch), 26. Tomek (Jícha, Hrabík), 46. Svoboda (Kordule, Costa), 49. Kroupa (Kuťák, Sihvonen), 51. Kuťák (Sihvonen) – 25. Havránek (Cachnín), 59. Štefančík (Cachnín). Rozhodčí: Valenta, Hucl – Kokrment, Pěkný. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 793. Střely na branku: 32:40.

Litoměřice: Cichoň – Pavlák, Kroupa, Strejček, Husák (C), Tomek, Aubrecht – Korkiakoski, Jícha (A), Guman – Ton, Kuťák (A), Sihvonen – Kordule, Costa, P. Svoboda – Cikhart, Vitouch, Hrabík.

Jihlava: Beran (23. Maláč) – Bilčík, Kolář (A), Ozols, Kočí, Mareš, Vala, Dundáček – Čachotský (C), Anděl, Šik – Havránek, Štefančík, Cachnín – Meluzin, Handl, Berger – Jelínek, Pořízek, Brož.



Další zápasy 7. kola: Kolín - Sokolov 1:3, Poruba - Přerov 1:2 po nájezdech, Prostějov - Frýdek-Místek 4:1, Vsetín - Pardubice B 2:1, Slavia Praha - Zlín 2:3 po prodloužení.