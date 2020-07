Pozvolný start druhé fáze přípravy na nový prvoligový ročník zvolili trenéři třebíčských hokejistů Mejzlík a Barvíř. Jejich svěřenci se jim poprvé hlásili v pondělí, včetně dvou nových posil.

Hokejisté Třebíče si ještě týden "užijí" suchou přípravu. | Foto: archiv HS Třebíč

Na odpoledním tréninku na umělé trávě se mělo hlásit koučům všech patnáct hráčů stávajícího kádru. A také dvě nové tváře. „Jsou to kluci z Olomouce Pepa Podlaha, který tu už působil, a Matěj Kořenek,“ odtajnil trenér Roman Mejzlík, který zároveň doplnil, že během týdne by se mělo ladit další doplnění kádru. „To bude záležet na jednání s agenty a kluby. Jde o jednoho gólmana a dalších sedm hráčů. Jsou to kluci buď na try-out, nebo více méně na zkoušku. Někteří u nás asi zůstanou, ale s některými se budeme muset ještě domlouvat,“ dodává.