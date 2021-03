Po vyřazení z předkola Chance ligy od Slavie si hráči Třebíče žádnou kritiku od trenérů nevyslechli. Naopak. „My jsme jim poděkovali, a já osobně jsem jim řekl v kabině, že jsem pyšný na to, že jsem je mohl vést. My s Dolňou (asistentem Davidem Dolníčkem – pozn. autora) jsme dělali maximum pro to, aby se cítili dobře, a oni nám to vraceli na ledě,“ říká kouč Horácké Slavie Jaroslav Barvíř.

Ten žádné prodlužování sezony nevymýšlel. Hráči se po pátečním závěrečném sezení, na kterém si trenéři pozvali na kobereček postupně všechny své svěřence, rozešli a zamířili domů. „Program je jasný. Je potřeba si odpočinout. Hráči dostali volno,“ potvrdil trenér. „Ale pro nás to nekončí, my budeme dál pracovat na hráčích,“ doplnil o informaci, že kádr je potřeba ladit co nejdříve.

Na otázku, zdali převzetí týmu jako hlavní trenér nelituje, odpověděl jasně. „No, jsou to nervy, co vám budu povídat,“ zasmál se. „Ale určitě toho nelituji. Pro mě osobně to byla velká zkušenost, protože doteď jsem byl jen v roli asistenta,“ doplni.

Sám však neví, zda-li tým povede i v novém ročníku Chance ligy. „Co bude v budoucnu, kdy začne příprava a kdo to povede, to jsou věci, které se budou řešit na vedení klubu. Zatím nevím, jak to bude dál,“ zůstal tajemný Jaroslav Barvíř. „Ale u hokeje chci určitě zůstat. Je to můj život a má rodina to respektuje, mám v ním podporu. A teď se jí budu určitě více věnovat, dlužím jí to,“ uzavřel.