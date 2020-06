Hokejový útočník Martin Erat ukončil v 38 letech kariéru. Bývalý reprezentant, který v uplynulých čtyřech sezonách působil v Kometě Brno, to řekl v rozhovoru pro isport.cz. Odchovanec Třebíče sehrál v NHL včetně play off přes devět set zápasů za Nashville, Washington a Phoenix/Arizonu, je vicemistrem světa z roku 2006 a má ve sbírce i bronzy z olympijských her v Turíně ze stejného roku i ze světového šampionátu před osmi lety.

Třebíčský odchovanec Martin Erat se rozhodl pověsit brusle na hřebík.

"Je to definitivní, nastala pravá chvíle. Každopádně jsem to hodně zvažoval, chtěl jsem mít stoprocentní jistotu, že se rozhodnu správně," uvedl Erat pro web deníku Sport a vysvětlil důvody. "Jako u drtivé většiny kluků je to rodina a zdraví. Už ani jedna věc mi nedovolí, abych hrál dál," konstatoval Erat.