Zúžení hokejových soutěží schvalují. Šéfové Dukly a Horácké Slavie Ščerban se Svobodou nemají žádný problém s tím, aby příští sezona měla větší grády a do bojů o záchranu Chance ligy se namočilo více celků. Oba by však byli raději, kdyby se postupovalo a sestupovalo přímo.

Na začátku týdne vydal předseda Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Tomáš Král zprávu, v níž informoval, jaký bude postupový a sestupový klíč v příštím ročníku tří nejvyšších mužských soutěží, a také u juniorů a dorostenců. Od následující sezony (2022/2023) se počty mančaftů, kromě druhé ligy, sníží.

K tomuto systému se svaz rozhodl už předminulý rok, ovšem proti jeho zavedení byla pandemie koronaviru. „Informuji a připomínám, že Výkonný výbor ČSLH již devatenáctého prosince v roce dva tisíce devatenáct schválil dlouhodobý koncepční plán na úpravu soutěží řízených ČSLH,“ stojí v prohlášení prezidenta českého hokeje Tomáše Krále.

Až nyní je vše černé na bílém. Změny se týkají nejen Tipsport extraligy, z níž se letos sestupovat nebude, ale také Chance ligy a všech druhých lig. A to zajímá především celou Vysočinu, která má v těchto soutěžích pět výběrů.

HOKEJOVÉ NOVINKY

Tipsport extraliga

Sezona 2021/2022

Sestup: nejhorší hraje baráž

Sezona 2022/2023

Počet účastníků: 14



Chance liga:

Sezona 2021/2022

Postup: vítěz hraje baráž

Sestup: čtyři nejhorší přímo, pátý nejhorší hraje baráž

Sezona 2022/2023

Počet účastníků: 14



2. liga

Sezona 2021/2022

Postup: vítěz hraje baráž

Sestup: dva nejhorší přímo

Sezona 2022/2023

Počet účastníků: 28

Například v Chance lize by mělo být v příští sezoně ještě sedmnáct družstev, v té další už jen čtrnáct! O extraligu by se příští rok měl poprat jen vítěz druhé nejvyšší soutěže v baráži s nejhorším celkem extraligy. V suterénu to bude boj o holý život pro pět týmů! Čtrnáctý až sedmnáctý půjde rovnou o patro níž, třináctý dostane ještě šanci na udržení se v baráži s nejlepším druholigovým celkem ročníku 2021/2022.

Nová koncepce se líbí i šé-fům dvou největších klubů z Vysočiny. „My tuto informaci máme od srpna předloňského roku a v podstatě s ní souhlasíme a jsme s ní smíření. Dlouhodobě za Horáckou Slavii jsme pro to, aby mezi všemi soutěžemi, počínaje extraligou a konče dorostenci, byly přímé postupy a sestupy,“ komentuje předseda třebíčských hokejistů Martin Svoboda.

Podobně hovořil i jednatel jihlavské Dukly Bedřich Ščerban. „Já s tím souhlasím, také jsme hlasoval pro, aby se soutěže zúžily. Bude to mít dopad i do těch nižších soutěžích, které se sestupy zkvalitní,“ pravil předseda hokejové Jihlavy, který by si ale také dokázal představit, kdyby se baráže zrušily. „I já jsem zastáncem přímých postupů a sestupů,“ doplnil.