Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) společně s většinou klubů chválil, že osmnáct účastníků bude hrát ročník 2020/2021 v základní části na tři kola. Startuje se druhou zářijovou sobotu.

A již teď je jisté, že zápasů ubude. „Cílem přijatého modelu je zohlednit dopady pandemie na hokejovou sezonu a vytvořit předpoklady pro dohrání soutěže včetně stanovení pořadí i v případě, že by část zápasů musela být kvůli karanténním opatřením odložena, nebo by nebyla sehrána vůbec,“ stojí v tiskové zprávě ČSLH.

Každý z celků odehraje v prvním dějství sezony jednapadesát zápasů. Čtyři nejlepší si zajistí přímý postup do čtvrtfinále play-off, celky na pátém až dvanáctém místě si zahrají v předkole o dodatečný postup do nejatraktivnější části soutěže. Pro šest posledních sezona skončí, jelikož do druhé ligy příští rok nikdo sestupovat nebude.

1. kolo Chance ligy

Sobota 12. září: JIHLAVA – Prostějov, TŘEBÍČ – Frýdek-Místek, Kladno - Kolín, Přerov - Vrchlabí, Valašský hokejový klub - Šumperk, Havířov - Sokolov, Litoměřice - Kadaň, Slavia Praha - Ústí n. L., Poruba – Benátky.

Pokud by zasáhl Covid-19 a některé celky by musely do karantény, jsou v základní části nastavena jasná ravidla. „Podmínkou postupu do další fáze soutěže bude, aby mužstvo sehrálo alespoň polovinu utkání. Zápasy základní části, které nebude možné vzhledem ke karanténním opatřením sehrát podle rozpisu, se musí uskutečnit do čtyřiceti dnů po původním termínu, jinak budou považovány za nesehrané. V případě, že některé z mužstev nesehraje v základní části všechna utkání, do tabulky mu bude započítán průměrný bodový zisk,“ vysvětluje tiskové prohlášení.

Pokud se nebude moci hrát v play-off, je model také jasný. „Ty zápasy, které nebude možné kvůli karanténním opatřením sehrát vůbec, budou kontumovány. Pokud by se opatření týkala obou zúčastněných mužstev, může být série rozhodnutím sportovně-technické komise ČSLH zkrácena. V případě, že by musela být předčasně ukončena celá vyřazovací část, právo postupu do Tipsport extraligy získá klub, který dosáhl nejlepšího umístění v základní části a ke dni ukončení soutěže nebyl vyřazen z play-off,“ rozhodlo se.

Derby Vysočiny

16. kolo (31. října): JIHLAVA - TŘEBÍČ.

33. kolo (9. ledna): TŘEBÍČ - JIHLAVA.

50. kolo (6. března): JIHLAVA - TŘEBÍČ.

Základní část Chance ligy odstartuje 12. září a skončí 8. března. Oba celky z Vysočiny se v prvním kole představí doma. Do Jihlavy přijede Prostějov, Třebíč bude hostit Frýdek-Místek, kde v úterý Horácká Slavia vyhrála v rámci přípravy 5:4 po nájezdech.

Hrát se bude v tradiční termíny, tedy středa – sobota, několikrát se objeví i pondělní hrací den. Jelikož budou v základní části jen tři kola, k vidění budou tím pádem tři derby. Dvakrát to bude v krajském městě a CZ LOKO aréně, poprvé 31. října. Jednou bude dějištěm KNHP aréna v Třebíči.

Vítěz Chance ligy by měl být znám nejpozději na konci dubna, a bude mít právo postoupit mezi elitu.