Dva zápasy, čtyři asistence. Telčští hokejisté získali do svých řad náramnou posilu. Slovenský reprezentant Peter Pucher i ve svých sedmačtyřicetiletech prokazuje svůj velký hokejový um. „Slíbil nám, že pokud mu bude zdraví sloužit, sezonu u nás odehraje. Za to bychom byli rádi, protože je to velmi zkušený hráč, od kterého se mají ostatní hodně co naučit. Velmi si vážíme toho, že je u nás,“ netají předseda SK Telč František Čermák.

PETER PUCHER

12. srpna 1974, Prešov

mistr světa 2002

stříbro z MS 2000

mistr Slovenska 1999 (HC Košice)

stříbro (2007, Pardubice) a bronz (2006, Znojmo) v české extralize

stříbro (2016, Znojmo) v EBEL

účastník ZOH 1998

Telč v úvodních třech kolech prohrála oba domácí zápasy, z Humpolce ale naopak přivezla všechny body. „Chybí nám zatím dva hráči, po úterním zápase kvůli zranění už tři. Tak to ale chodí, to se ovlivnit nedá,“ krčí rameny Čermák. „Máme mladé ambiciozní gólmany, dva na střídavé starty z jihlavské Dukly a jednoho ze Znojma, na ty hodně spoléháme. Navíc se nám do Telče vrátili čtyři odchovanci, kteří hráli v okolních městech, z toho mám také velkou radost.“

Telčští patřili k těm, kteří dlouhodobě volali po zavedení vrcholné vysočinské soutěže se všemi krajskými účastníky. Od letoška je touha realitou. „Jsem přesvědčen, že nová soutěž je hodně kvalitní,“ hodnotí obsazení Krajské ligy Čermák. „Minimálně tři mužstva budou usilovat o postup do kvalifikace o druhou ligu. Myslím tím Pelhřimov, Moravské Budějovice a Chotěboř. Dobré mužstvo dala dohromady i Světlá nad Sázavou. To jsou týmy, které budou hrát určitě na špici soutěže,“ odhaduje.

A ambice SK? „Samozřejmě se chceme dostat do osmičky a zahrát si play-off. Co se bude dít dál, o tom nechci spekulovat. Stát se potom může opravdu všechno. Přesto není naším primárním cílem postup do kvalifikace. Jak po finanční, tak po sportovní stránce na to nemáme. My jsme rádi za to, že můžeme hrát tuto soutěž na Vysočině,“ uzavírá František Čermák.