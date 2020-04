Zkuste v rychlosti shrnout vaši hokejovou kariéru.

Hokeji jsem se věnoval odmala, chodil jsem na základní škole do sportovních tříd. V Třebíči jsem zůstal až do vojny, byly to hezké časy. Hráli jsme za tehdejší Elitex ligu mladšího a pak i staršího dorostu. Dostal jsem se i do jihomoravských výběrů osmnáctek v reprezentaci. Nastupoval jsem i za chlapy a v roce 1986 jsme postoupili do druhé ligy. Po vojně jsem se vrátil zpátky, bohužel kariéra už dlouho netrvala. Musel jsem podstoupit tři operace kolene a v roce 1989 byl konec. Pak už jsem si zahrál jen rekreačně.

Vzpomenete si na nějaké vaše spoluhráče?

Samozřejmě. Rád vzpomínám na Romana Marka. Jeho manželka dělá dodnes sekretářku v Horácké Slavii. Dál bych jmenoval Tomáše Pleskače, Dalibora Kopa, v lajně jsem hrál s Frantou Zemanem (bývalý trenér jihlavské Dukly – pozn. autora), vzadu nás jistil Kamil Pokorný (trenér brněnské Komety). Byla to krásná doba.

To už jste zažil éru dlouholetého ředitele klubu Karla Čapka, že?

S Karlem jsem dokonce pár zápasů odehrál. Vracel se zrovna z Košic a Popradu zpátky do Třebíče.

Co vám říká jméno Vladimír Bouzek?

Ohromně moc. Nevím proč, ale mě měl rád. Když jsem si utrhnul meniskus, tak druhý den byl hned u nás doma v kuchyni ve Staré Říši. Zařídil mi operaci v Brně. Když jsme vyhráli v Porubě a postoupili do druhé ligy, tak nám domluvil týdenní zájezd do Francie, Švýcarska a Německa. Ve městě Bad Tolz jsme za odměnu sehráli přátelský zápas. Na pana Bouzka rád vzpomínám stejně jako třeba na Pavla Bakuse, který nás trénoval.

Přiženil jste se do Brodců, kde je velká sklářská tradice. To se ani sklu nešlo vyhnout…?

(smích) Děda manželky Radky mě do všeho zasvětil, společně se tchánem. U skla jsem zůstal až dodnes. Tady bývalo sto brusičů, historie je obrovská. Současnost je však smutná, sklářství dostalo v Brodcích, stejně jako na jiných místech v republice, hodně zabrat. Bohužel ani dnešní situace lepším zítřkům moc nenahrává.

Předpokládám, že výrobky z vaší firmy putují hlavně do zahraničí?

Něco se prodá v turisticky nejatraktivnějších destinacích. V Praze, Karlových Varech a Českém Krumlově. Drtivou většinu ale vyvážíme do světa.

V jakých zemích jde sklo nejvíce na odbyt?

Jednoznačně dominuje arabský svět: Írán, Irák, Jordánsko, Sýrie, Spojené arabské emiráty. Hodně také vyvážíme do Indonésie a Japonska. Musíme jít s dobou, sázíme na ruční práci. Sériová výroba skoro nepřichází v úvahu, dnes jsou zakázky typu co kus, to originál. Takže kromě různých váz, mís už produkujeme také broušené lustry a podobně.

Slyšel jsem, že jste také učil brousit sklo v Egyptě?

Tak to byl velký zážitek. S partou jsem tam byl asi pětkrát. Občas jsme se nestačili divit, to je úplně jiný svět. Pochopit egyptskou náturu není lehké.

Máte netradičního koníčka. Můžete ho přiblížit?

Od mládí mě zajímají letecké modely. Věnuji se jim od mládí, když jsem sestavoval plastikové modely. Neměl jsem ale nato dost času, to přišlo až po úrazu a konci hokejové kariéry. Začal jsem malými modely, tak zvanými „házedly“. Teď už to jsou rádiem řízené modely o rozpětí křídel až dvě stě osmdesát centimetrů. Mám také větroně. Ty se dostanou nahoru, potom se vypne motor a plachtí. Když je dobrá termika a jsou vzestupné proudy, tak klidně i tři čtyři hodiny.

Ale stejně jako velká letadla také padají…

Vím, kam ta otázka míří. Jednou se mi to stalo. Byla nízká oblačnost a najednou se mi letadlo ztratilo z očí. Mrak ho prostě nasál. Když jsem ho objevil, tak už šlo do vývrtky a spadlo na zem. Ulomilo se křídlo. Byl to klasický případ, jak může počasí způsobit katastrofu u letadel, která převážejí lidi.