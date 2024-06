To ovšem neznamená, že by se celek z Vysočiny nepoohlížel po dalším možném posílení. „Hráčský trh pozorně sledujeme. Na srpen nás pak doplní nějací hráči na zkoušku. Potřebujeme ještě doplnit tým zejména v obraně, ale v kádru se objeví i útočníci, především mladí kluci,“ komentoval pro klubový web.

Oproti předešlým letům hlásí Třebíčští v rámci suché přípravy jednu změnu. „Letos jsme vynechali tradiční soustředění. To se budeme snažit dostat spíše do srpna, kvůli cestování na tréninky. Soustředíme se tradičně na rozvoj kondičních schopností a na ledě pracujeme hlavně na individuálních bruslařských dovednostech,“ popisoval.

Kvůli rozsáhlé rekonstrukci domovské KHNP Arény budou v nadcházejícím ročníku třebíčští hokejisté nuceni nastupovat v azylu zimního stadionu v Moravských Budějovicích. Ten má ovšem kluziště užších rozměrů.

To znamená, že se bude muset upravit herní styl loňského čtvrtfinalisty play-off Chance ligy. „Z předchozích ročníků mají chlapci něco zažité. Poctivou hru dozadu od nich budeme vyžadovat i v další sezoně. Do stylu hry ale menší rozměry budějovického stadionu určitě promluví. Něco v hlavě máme, uvidíme, jak to hráčům sedne,“ přemítal kormidelník Horácké Slavie.

Jinak by ale měl mít prvoligový celek k dispozici veškerý komfort. „Pokud vím, tak zázemí se pro nás chystá na úrovni. Spíše bude složitější naplánovat domácí mistrovské zápasy, hlavně pokud jde o ranní rozbruslení a následný program do zápasu,“ přiznal.

Ačkoliv je do startu sezony 2024/2025 ještě daleko, v Třebíči už mají o ambicích v podstatě jasno. „Jak je zvykem pro každou sezonu, opět budeme chtít postoupit do play-off. Samozřejmě, pokud to půjde, rádu bychom do týmu zapracovali i nějaké mladé hráče,“ dodal Dolníček.