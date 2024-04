Hokejisté Horácké Slavie Třebíč už nejsou bez trenéra. Čtvrtfinalisty play-off uplynulého ročníku Chance ligy se ujala dvojice odchovanců klubu. Hlavním trenérem bude David Dolníček, jeho asistentem pak Roman Erat.

Hokejisté Třebíče (červené dresy) mají nové trenéry. Mančaftu se po konci uplynulé prvoligové sezony ujala dvojice Dolníček, Erat. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

Proč právě oni? "Ve hře bylo několik variant, ale jako hlavní priorita se jevilo angažování Davida Dolníčka na post hlavního trenéra. Důvody byly především dva a to návaznost a znalost práce předešlých trenérů a jeho dlouhodobá příprava na tuto pozici. V případě obou dvou jmen se jedná o třebíčské odchovance s úspěšnými hráčskými kariérami a já věřím, že podobné to bude i se startem jejich trenérské práce v dospělém hokeji. Přeji jim k tomu hodně štěstí," sdělil pro klubový web Horáků předseda klubu Martin Svoboda,

Nové trenérské duo mužstvo dobře zná. "Už vlastně čtyři roky jsem u mužstva na pozici asistenta jsem a znám ho, proto jsem nabídku přijal a těším se na to. Navíc jsme spolu s Romanem vyrůstali od malička a až do nějakých dvaceti let jsme spolu hráli v lajně. Víme, co jeden od druhého druhého čekat a snad nám to půjde," říkal v den podpisu smlouvy nový hlavní trenér David Dolníček.