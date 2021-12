Další utkání tak sehraje lídr až v pondělí dvacátého prosince doma s Vrchlabím. Nečekaně nabyté volno využijí Třebíčští k odpočinku i tréninku. „Ve čtvrtek po utkání jsme absolvovali trénink a následují dva dny volna,“ popisuje program kouč Horáků. „Od neděle do úterý bude kondiční blok, ve kterém budeme tvrdě trénovat. Ve středu a ve čtvrtek mají hráči ještě jedno volno, a od pátku už se budeme chystat na pondělní utkání.“

Pro psychiku týmu bylo určitě důležité, že zápas s Porubou zvládl a vrátil se na první místo průběžného pořadí. „Nejdůležitější je, že jdeme do té pauzy s vyhraným zápasem v zádech. To je vždy pro náladu, pohodu a chuť do trénování v pauze lepší. Utkání sice bylo složité a těžké, ale zvládli jsme to. Máme tak nyní jedenáct dní klid na to, abychom zregenerovali, někteří hráči se uzdravili, dobře potrénovali a nachystali se na zbylé tři zápasy do konce roku. A po Novém roce to pojede zase dál,“ usmívá se Pokorný.