Hráči Dukly na úvod dokonale zaskočili vítěze základní části, celek Poruby. Po sobotní výhře 3:2 ale přišla nedělní porážka 3:6.

Přesto panuje v Jihlavě spokojenost. „Odjíždět z Poruby za nerozhodného stavu pro nás bylo super,“ usmíval se pro klubový web Dukly útočník Matouš Menšík.

Vychýlená muška. Fotbalisté Humpolce i Pelhřimova v derby vsadili na jistotu

A pokračoval. „Nyní nás čekají domácí utkání, ve kterých nás poženou fanoušci a budeme ještě silnější,“ sdělil Menšík před pokračováním série, hrané na tři vítězné duely.

Hokejisté Třebíče v prvním čtvrtfinálovém duelu v Litoměřicích prohráli 1:3, ale v neděli se jim povedlo po vítězství 4:1 stav vyrovnat.

Ve třetím i čtvrtém utkání budou Horáci spoléhat na sílu domácího prostředí. „Chtěl bych fanouškům poděkovat, že nás dorazili podpořit do Litoměřic. Nyní věřím, že jich dorazí co nejvíce a s jejich podporou v zádech vybojujeme postup do semifinále,“ řekl útočník Třebíče Matěj Psota.

VIDEO: Podívejte se na všechny góly derby a výhru fotbalistů Vrchoviny ve Žďáře

V Třebíči a Pelhřimově, kde má Dukla svůj azyl, se bude hrát ve středu i ve čtvrtek shodně od 17.30.