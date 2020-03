K týmu jste přišel ve chvíli, kdy se mu nedařilo. Věřil jste, že se zvedne a bude útočit na předkolo play-off?

My jsme cíl měli stanovený, po předkole jsme toužili. Ale pracovali jsme den za dnem. Nebylo možné se koukat moc daleko.

Dá se říci, že jste dokázali takřka zázrak, protože během pár dnů byla na ledě zcela jiná Třebíč. Jaký lektvar jste hráčům namíchali?

My si s kolegou Jardou Barvířem, kterého jsem si vybral za asistenta a byl jsem rád, že to přijal, stanovili věci, které jsme chtěli upravit a změnit nebo i nechat. S hráči jsme se o tom dennodenně bavili.

A hráči to zřejmě vzali za správný konec.

Kabina fungovala a já bych chtěl vypíchnout skvělý přístup kluků, kteří sami říkali, že klíčem je kolektiv. A tak tomu skutečně bylo.

Hodně vám asi pomohlo, že jste začali vítězně a pětkrát v řadě byli úspěšní.

Každá vítězná série pomůže. A tak to bylo i po té chřipkové epidemii. Vraceli jsme se do vítězné nálady, v tom to bylo dobré a výhoda.

A pak jste vyhráli zbylých dvanáct posledních utkání nadstavby. V kabině musela být asi ohromná euforie.

Byl to skvělý počin celého týmu.

Jak náročné to bylo? Přece jen jste hráli v rychlém sledu po sobě.

Ze začátku jsme to měli nahuštěné díky vloženým zápasům, pak přišla i ta chřipka, a proto jsme se snažili dávat si krátkodobé cíle. Těch utkání bylo strašně moc a nebyla to legrace. Bylo to o neskutečné pracovitosti všech, aby byl celý tým srovnaný do aktuálního času a na dané utkání. Když byla možnost, museli kluci odpočívat, dávali tomu všechno. I proto znovu vypichuji týmovost, díky tomu jsme to jako tým zvládli.

Na plné obrátky jste asi museli pracovat i vy na střídačce.

Jak jsem zmínil pochvalu kabině, tak ruku v ruce s tím jde i pochvala realizačnímu týmu. Kluci šlapali, snažili se, aby měli všichni hráči pohodlí.

Zápas od zápasu jste šli za vytyčeným cílem, postupem do předkola, a výrazně jste si k tomu pomáhali přesilovými hrami.

O přesilovkách jsme se s hráči bavili a ti, kteří na nich dostali prostor, tak to dokázali velmi slušně zrealizovat. To byla velká pomoc.

Jaké zápasy byly podle vás klíčové, kde se lámal chleba?

Velký význam pro nás měla doslova každá vyhraná třetina. Z pohledu atraktivity to byly dvě vítězná derby nad Duklou Jihlava na našem zimním stadionu KHNP ARENĚ.

Zaslouženě jste pak šli bojovat o postup do play-off, a pražskou Slavii jste měli po dvou zápasech na jejím ledě na lopatkách!

Moc jsme se na tyto zápasy těšili, a jsem rád, že to hráči prokázali i na ledě a dobrou výkonnost tam potvrdili. I když to byly trochu jiné zápasy, na všechno bylo méně času, bylo to víc kontaktní. Hráči se s tím popasovali skvěle.

Bohužel se ale sezona kvůli pandemii koronavirem nedohrála.

Vzhledem k tomu, že jsme všichni rozumní a bylo vidět, že _ situace je extrémní, tak nastoupil zdravý rozum a bylo to logické vyústění. Na prvním místě je zdraví jak hráčů, tak i fanoušků.

Ale zklamaní jste být museli.

Samozřejmě nás to hodně mrzelo, chtěli jsme jako tým dojít co nejdál, i pro naše fanoušky, kteří nás podporovali. Tímto jim dodatečně za celý tým velmi děkujeme, za jejich přízeň a podporu. Ale jiné rozumné řešení se v dané situaci nedalo najít.

Mohlo se pak v play-off stát cokoliv?

Play–off je nevyzpytatelná soutěž. Já myslím, že to vystihuje ta věta, že jsme chtěli jít co nejdál.

Nakonec postoupil českobudějovický Motor do extraligy přímo. Byl jste pro?

Já byl účasten jednání, a shodli jsme se na tom, že Motor vyhrál část sezony před play–off s takovým náskokem, že nikdo nebyl proti. Za náš klub ano, za dané situace si Motor postup zasloužil.

Už řešíte novou sezonu?

My normálně pracujeme, ale interní věci si nechám pro sebe. S každým hráčem seriozně jednáme, jsme s nimi v telefonickém kontaktu a situaci řešíme s každým zvlášť.

A otázkou je, kdy se budete moci znovu začít společně připravovat na následný ročník.

My si teď hlavně přejeme, aby celá společnost tuto situaci zvládla. Je jedno, jakou branži děláte. Klíčové je, aby se daný stav co nejrychleji překonal a všichni se mohli vrátit do svých profesí. Ale připravovat se musíme, chceme být znovu nachystaní na další ročník první ligy.