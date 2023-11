Vedení hokejového Kolína žádalo odložení duelu v Třebíči, protože kabinu jeho mužstva zasáhla viróza. Jenže Horácká Slavia na odklad utkání nepřistoupila a teď nejspíš lituje. Kolín v zápase 23. kola Chance ligy zvítězil v Třebíči jasně 6:1.

Hokejisté Třebíče (v bílém) dostali doma od Kolína šest branek. | Foto: Facebook Horácká Slavia Třebíč

Horácká Slavia schytala příděl po dvou předchozích výhrách, ovšem do třetí třetiny držel Kolín pouze jednobrankový náskok. Jenže ve třetím dějství Marimex vstřelil čtyři branky a zvítězil na Vysočině 6:1. "Na utkání jsme se chystali jako na každé jiné, bohužel jsme totálně vyhořeli ve všech směrech. Divákům patří velká omluva. Vyhořeli jsme a omlouváme se za to. Teď bude řada na nás, abychom nalákali diváky zpět na zimák, že to byl jen jednorázový výpadek,“ uvedl asistent třebíčského trenéra Jaroslav Barvíř.

Výhru si dovezli hokejisté Dukly Jihlava, kteří uspěli v Chrudimi, kde hraje domácí utkání béčko Pardubic. Dukla tam slavila triumf 3:0.

Jihlava kráčela za úspěchem od začátku utkání, už v deváté minutě ji poslal do vedení šikovnou tečí Otakar Šik, za dalších pět minut navýšil vedení Tomáš Harkabus po pěkné akci Matouše Menšíka. Definitivní pojistku přidal v 57. minutě do prázdné brány právě Menšík.

V tabulce první hokejové ligy mají sedmá Třebíč i osmá Jihlava shodně pětatřicet bodů.