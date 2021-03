V Ostravě prohráli 3:2, což samozřejmě mrzelo celý tým. Obránce Michala Furcha nevyjímaje. „Byl zápas o hodně a nám se bohužel vůbec nepovedla druhá třetina. Hrát čtyřicet minut většinou bohužel nestačí,“ pokrčil rameny.

Třebíč po prvních dvaceti minutách držela nadějné vedení 1:0, ale po přestávce došlo k obratu. „Ve druhé třetině jsme úplně vypadli ze hry, Poruba nás přehrávala. Nevím, čím to je, ale už je to několikátý zápas, kdy takhle na třetinu vypadneme ze hry. Je to škoda, pak nás to stojí celý zápas,“ zlobil se.

Za stavu 3:2 se Třebíč zlepšila, ale domácí, kteří měli na střídačce nové trenéry, už se o cenné body připravit nenechali. Hosté budou muset na ukončení nepříjemné série tří porážek v řadě zapracovat v derby proti Jihlavě.

Výsledek tohoto zápasu může napovědět, s kým se Horácká Slavia potká v úvodu vyřazovací části. „Kalkulovat určitě nebudeme, ať už půjdeme na kohokoliv, tak do toho dáme maximum. Letošní play-off bude jiné skrze diváky. Moc nás mrzí, že nemohou na stadion, ale cítíme velkou podporu alespoň na dálku,“ ujistil Michal Furch.